英核彈基地被揭多次發生核泄露　水管系統維護不善當局引國安隱瞞

據英國媒體報道，位於蘇格蘭西部的英國海軍核武器基地因當局維護不善、管道老舊而多次發生核泄露，而政府以國家安全為由隱瞞，直至記錄相關報告的機密文件近日在蘇格蘭信息專員要求下向傳媒公開。



有關泄露發生在英國海軍位於蘇格蘭西部庫爾波特（Coulport）附近的基地，該基地存放有核彈頭，是英國安全性和機密度最高的軍事設施之一。

調查性新聞機構The Ferret和《衛報》引述蘇格蘭環境保護局（SEPA）文件指，由於英國皇家海軍未能妥善維護基地內1500條水管系統，該系統在2010年、2019年和2021年發生共五次管道破裂，導致含氚核污水泄露至洛赫隆湖（Loch Long）。

文件指出，泄漏發生時，基地內約一半的組件已超過設計使用壽命，而基地更換老舊管道的計劃亦「不理想」。

圖為2025年3月4日：英國皇家海軍一艘核動力攻擊潛艇在蘇格蘭法斯蘭的英國皇家海軍基地（HMNB）進行機動演練。（Getty）

The Ferret指，該機構最早於2019年援引資訊自由要求當局公開有關核泄漏問題的文件，並於2023年和2024年再次提出要求，但蘇格蘭環境保護局（SEPA）在向國防部諮詢過後未有公開文件。蘇格蘭信息專員David Hamilton於今年6月判定，有關事項只會威脅相關部門的「名譽」，而非國家安全，下令公開文件。

報道公開後，環境保護局回應稱，評估顯示核泄露對環境造成的風險不構成擔憂，又稱對基地在資產管理和維護方面取得的「實質性改進」表示滿意。