美俄領袖8.15會晤　歐盟英國表歡迎　重申和平之路不應繞過烏克蘭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，討論結束俄烏戰爭問題後，歐洲多國領袖表示歡迎，但強調烏克蘭的和平之路必須有基輔方面的參與。



路透社9日報道，英國、法國、德國、意大利、波蘭、芬蘭領袖歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表聯合聲明，重申需要以外交方案保障烏克蘭及歐洲的至關重要安全利益，當中包括穩固和可信的安全保障，以確保烏克蘭有效捍衛主權和領土完整。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟特別峰會期間接受訪問。（Reuters）

聲明亦明確指出，烏克蘭邁向和平之路必須有基輔方面參與，並強調堅持國際邊界不得以武力改變的原則，稱當前的接觸線應作為談判的起點。而談判應在實現停火或緩和敵對的環境下展開。

而在歐洲多國發聲明前不久，英國外交大臣林德偉（David Lammy）和美國副總統萬斯（JD Vance）在英國肯特郡與烏克蘭和歐洲盟友代表進行四方會談。《衛報》報道，有關會議是應美國的要求舉行，討論華府推動烏克蘭和平的行動，以及基輔方面如何支持這項和平計劃。