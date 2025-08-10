英國會外有民眾示威　反對親巴組織遭取締　警方清場逮捕466人

英國倫敦有數百名示威者8月9日在國會大樓對開廣場外集會，反對政府取締遭列為恐怖組織的親巴組織巴勒斯坦行動（Palestine Action）。倫敦警方表示，他們在本次集中逮捕了至少150名示威者。警方其後更新指，截至當地時間下午9時，他們已完成清場，其計逮捕了466名示威者。



路透社及英國《衛報》報道，示威活動於當時時間9日下午1時開始，有示威者舉着「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動」的標語，也有戴着巴勒斯坦圍巾的示威者高呼「你們真可恥」、「別碰加沙」的口號。

舉辦這次示威活動的組織聲稱，約有1,000名舉着標語的人到場參與示威。倫敦警方則表示，示威活動開始時，國會大樓對開廣場上大約有500至600示威者聚集。

警方當晚更新指已對示威場地完成清場：

由於巴勒斯坦行動組織成員6月底潛入一個空軍基地，破壞兩架空中加油機，政府其後將其列為恐怖組織，並加以取締。若加入或支持該組織，最高可被判囚14年。

因此，警方在示威開始後不久，便開始逮捕舉着與巴勒斯坦行動有關標語的示威者。而隨着時間推移，愈來愈多示威者被捕。

報道指，一名女子在被警方拖走時指着國會大樓高呼：「你們都有親人，你們抓錯人了。（你們應）逮捕那邊的人，逮捕那些參與種族滅絕的人。」

內政部發言人在示威活動開始前稱，內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）早已明確表示，取締巴勒斯坦行動與巴勒斯坦無關，也不影響巴勒斯坦人為爭取權利而示威抗議的自由。