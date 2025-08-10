L'Oréal聘請OnlyFans明星為Urban Decay品牌大使

英媒周六（9日）報道，全球化妝品巨頭歐萊雅（L'Oréal）聘請成人網站OnlyFans上以拍攝色情內容聞名的模特兒來推廣其深受青少年歡迎的彩妝品牌Urban Decay。



這名模特兒名為Ari Kytsya，她被任命為Urban Decay品牌的新任大使。Urban Decay成立於1996年，於2012年被歐萊雅收購，例如「Perversion」眼線筆、「Naked」眼影盤和「All Nighter」定妝噴霧。

Ari Kytsya自稱為「床墊女演員」（Mattress Actress，這是對露骨內容創作者的委婉說法），擁有雙重線上形象。她在Instagram和TikTok上擁有超過460萬粉絲，分享美髮、化妝教程以及生活方式類網紅內容。同時，她在以成人內容聞名的平台OnlyFans上，向訂閱者提供她的裸體照片和表演性行為的影片。

報道指，與Ari Kytsya合作的決定似乎違反歐萊雅自身的《價值憲章》（Value Charter）。該憲章規定與其品牌合作的網紅必須遵守的道德標準。憲章明確表示，網紅必須認同歐萊雅的「道德原則」，並且此前不得發布色情內容和其他「違背我們尊重、寬容和包容價值觀的內容」。

歐萊雅為此次合作進行辯護，稱讚Ari Kytsya在談論「她所從事行業的樂趣、挑戰和風險」時表現出的開放態度。