土耳其西部6.1級地震　多幢建築物倒塌　至少1死29人傷

土耳其災害管理局（AFAD）表示，該國西部8月10日發生6.1級地震。當地媒體稱，包括伊斯坦堡（Istanbul）在內，全國多地均有震感。其中，震央所在的森德爾格（Sindirgi，暫譯）至少16幢建築物倒塌，部份民眾受困。當局表示，不少1人死亡、29人失蹤。



AFAD表示，地震發生在當地時間晚上7時53左右，震央位於最大城市伊斯坦堡附近的巴勒克埃西爾省（Balikesir），震源深度為11公里。美國地質調查局（USGS）及德國地質研究中心(GFZ）則指，震央深度為10公里。AFAD稱，在6.1級地震後，至少有7次達到3級的餘震，其中一次達4.6級。

這次地震的震央位於森德爾格，距離伊斯坦堡以北約200公里，該市有1,600多萬人口。當局指出，一名81歲老婦從一棟倒塌建築物的廢墟中被救出，但之後不久死亡。該地區共有16棟建築物倒塌，其中大部份已廢棄，無人使用。此外，兩座清真寺的宣禮塔也倒塌。

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）其後發表聲明，祝願所有受影響的公民早日復原，願上帝保佑國家免受任何災難。