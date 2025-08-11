特朗普稱要奪回首都 流浪漢必須離開華盛頓
撰文：洪怡霖
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（10日）稱，美國首都華盛頓的流浪漢必須立即搬走，政府將為其提供住所，但會遠離首都，罪犯則將被關進監獄。
特朗普在社交媒體平台Truth Social上發文說要奪回首都。他計劃周一在白宮召開新聞發布會，不僅會涉及打擊美國首都的犯罪問題，還將討論首都清潔和整體修繕計劃。
特朗普再次批評華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）未能將首都治理好，再次指責美聯儲大樓的修繕浪費資金。
美國《華盛頓郵報》周日報道，美國聯邦調查局罕見地派出多達120名特工，協助華盛頓特區執法部門防止劫車和暴力犯罪。白宮官員亦表示，他們周末部署了450名聯邦警員。
特朗普再次入主白宮以來，多次批評華盛頓特區暴力犯罪與流浪漢問題，指責當地政府治理不力，多次主張聯邦政府全面介入管理華盛頓特區。
