特朗普重返白宮後首晤普京　峰會選址阿拉斯加具歷史意義

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。對美俄來說，阿拉斯加有着特別的歷史意義，這塊土地曾是俄羅斯帝國的一部份，1867年被沙皇以720萬美元賣給美國，如今普京即將踏上昔日「領土」，成為土地易主以來首名到訪的俄羅斯（蘇聯）最高領導人。



特朗普在其社交平台Truth Social上寫道：「我，美國總統，與俄羅斯總統普京之間備受期待的會晤，將於下周五，即2025年8月15日，在偉大的阿拉斯加州舉行。更多細節將稍後公布。」

2019年6月28日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席二十國集團峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）時握手。（Getty）

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示：「我們的代表只需要飛越白令海峽，而這場重要且令人期待的兩國領袖高峰會，就應該在阿拉斯加舉行，這聽起來相當合乎邏輯」。

烏沙科夫對記者表示，俄美阿拉斯加峰會的籌備工作將是一個不簡單的過程，但雙方將積極投入相關工作。他說：「未來幾天，莫斯科和華盛頓當然將投入到最積極、緊張的籌備工作中，以確定阿拉斯加高層會晤的實務及政治參數。顯而易見，這將是一個不簡單的過程，但我們會積極而緊張地投入其中。」

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）2024年3月5日會見記者。（俄羅斯政府網站）

他還說，兩國總統在阿拉斯加峰會期間將重點討論烏克蘭衝突的長期解決方案。

根據俄衛網，普京即將對阿拉斯加的訪問將創造歷史，此前從未有俄羅斯領導人到訪過該州。在蘇聯時期，前任蘇聯部長會議主席赫魯曉夫和柯西金，以及前任蘇聯共產黨中央委員會總書記勃列日涅夫曾訪問過美國。戈爾巴喬夫到訪過3次，葉利欽則有5次。

2025年6月23日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在克里姆林宮面見來訪的伊朗外長阿拉格奇（不在圖中）。（Sputnik Via Reuters）

梅德韋傑夫在擔任總統期間曾訪問過夏威夷、紐約和匹茲堡；普京則訪問過紐約、德克薩斯州、馬里蘭州、佐治亞州和緬因州。俄羅斯總統上一次訪問美國是在十年前的2015年9月。

2024年12月14日，俄羅斯莫斯科，圖為梅德韋傑夫在統一黨大會中發表講話。（Getty）

美國阿拉斯加州州長鄧利維表示，該州已準備好接待美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的會晤，並稱阿拉斯加憑借其自身地理和歷史條件，是舉辦這一活動的合適地點。

鄧利維在社交平台X中寫道：「具有全球意義的會談在這裏舉行是合乎邏輯的。幾個世紀以來，阿拉斯加一直是連接各國的橋樑，今天我們仍是世界最重要地區之一的外交、貿易和安全門戶。全世界都將關注這場會晤，阿拉斯加已準備好迎接這一歷史性事件。」