中國外交部轟菲律賓總統涉台言論「玩火」　小馬可斯：北京誤解

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）8月6日受印媒訪問時談及台灣問題，稱若台海兩岸爆發衝突，菲律賓「無法置身事外」。不過他此番說法遭到北京批評，還被警告「不要在中方核心利益問題上玩火」。小馬可斯11日表示，北京「誤解（misinterpreted）」自己當時講話。



路透社報道，小馬可斯在記者會上說：「這可能是出於宣傳目的，我的講話引起誤解（I think for propaganda purposes, misinterpreted）」，他還強調自己感到困惑，「為甚麼會被說成玩火呢？（why it would be characterized as such, as playing with fire）」。

報道指中國駐馬尼拉大使館尚未回應此事。

外交部8月8日回應菲律賓領導人涉台言論，發言人敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。(外交部)

小馬可斯在當時的專訪中稱，若台海兩岸發生戰事，從菲律賓呂宋島北部的拉瓦格（Laoag）飛往台灣高雄僅需40分鐘，「從實際角度來說，如果北京和美國因台灣問題發生衝突，以我們的地理位置來看，我們根本不能置身事外。」