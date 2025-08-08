外交部回應菲律賓領導人涉台言論　促勿在中方核心利益問題上玩火

針對早前有報導指，菲律賓領導人訪問印度期間接受採訪時表示，假如中美在台灣問題上發生對抗，菲律賓不可能置身事外，又說台灣有大量菲律賓公民，如果台海發生戰爭，菲方將不得不介入，設法將公民接回國內。外交部8月8日回應菲律賓領導人涉台言論，發言人敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。



發言人表示，菲律賓當局曾對中方作出鄭重承諾，堅持一個中國政策，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，並虛化掏空一個中國原則，以及損害中菲關係。中方對此堅决反對。

中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉，又強調「地理鄰近」」、「僑民衆多」不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的藉口。

發言人重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心。如何解决台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。