美韓聯合軍演將展開　朝鮮：是「直接軍事挑釁」

朝鮮譴責韓美兩國計劃進行大規模聯合演習，是「直接的軍事挑釁」，並警告將採取反制措施。



美韓年度聯合軍演「乙支自由盾牌」（Ulchi Freedom Shield，簡稱UFS）將於8月18日啟動，為期11天。朝中社星期一（8月11日）報道，朝鮮國防部長努光鐵周日（10日）發表談話，譴責美韓大規模聯合軍演再次給朝鮮半島安保環境帶來嚴重挑戰。

努光鐵說，「乙支自由盾牌」聯合軍演以實際核戰爭作為假想情況，「不僅是對朝鮮的直接軍事挑釁，而且是加劇處於停戰狀態的朝鮮半島形勢的不可預測性、固定地區局勢不穩定化的真正威脅」。

圖為2014年10月2日，懸掛於日內瓦的朝鮮國旗。（Reuters）

他說，美韓這一舉動暴露出與朝鮮的軍事對抗立場，朝方強烈譴責美韓的挑釁行為，並就由此導致的負面後果作出嚴正警告。

努光鐵強調，美韓單方面軍事威脅和對抗意圖是使朝鮮半島和周邊地區緊張局勢日趨加劇的根本原因。向朝鮮炫耀武力將會適得其反，必將使美韓的安保處於更不安全的狀態。

他還說，遏制敵國的攻擊行為，應對軍事挑釁，維護國家安全和地區和平，是朝鮮武裝力量的絕對使命。朝鮮武裝力量將以徹底而果斷的應對態勢對付美韓的戰爭演習活動，並將對越線的任何挑釁行為嚴正行使自衛權範圍內的主權權利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

