加州驚現野豬群內臟呈螢光藍　當局警告動物或攝入滅鼠藥切勿食用

美國加州蒙特雷縣（Monterey County）近日驚現一批內臟呈螢光藍色的野豬，經加州魚類和野生動物部（CDFW）調查後證實，這些野豬可能攝入一種阻止血液凝固並導致內出血的滅鼠藥（Diphacinone），造成內臟變藍。



據《洛杉磯時報》報道，這批野豬是一家控制野生動物公司Urban Trapping的老闆Dan Burton發現的，他今年2至3月受到一家農業公司委託，在其農地附近捕獲入侵的野豬，卻在處理野豬屍體時發現其內臟呈現「如霓虹藍、藍莓般（鮮豔）的藍色」——「這太離譜了」。

加州魚類和野生動物部警告獵人，如果獵物（如野豬、鹿、熊和鵝）接觸過滅鼠藥，其肉可能被污染，敦促獵人不要食用任何肉中出現藍色色素的動物，並在發現有問題的動物後向當局報告。

該部門的數據顯示，野豬在加州58個縣中的56個縣都有分佈。

在戶外使用的農藥若遇到暴雨或被不當施用後常形成徑流，滲入附近水體，首先污染水生生物，隨後以魚類為食的捕食者又會通過食物鏈將化學物質進一步擴散，形成多米諾效應。2018年內布拉斯加大學的一項研究就發現，加州農業區周邊83%的黑熊組織樣本檢出滅鼠藥殘留。