特朗普政府要求UCLA付10億美元和解金　加州長斥：這是政治勒索

美國總統特朗普（Donald Trump）早前指責加州大學洛杉磯分校（UCLA）未妥善處理親巴勒斯坦示威，漠視且侵犯猶太及以色列學生民權，已凍結對該校5.84億美元的研究經費撥款。本周五（8日），聯邦政府更要求UCLA支付10億美元和解金以恢復被凍結的撥款。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）批評此舉形同「政治勒索」，而加州不會屈服。



加州大學校長James B Milliken在周五發布的一份聲明中表示，校方已從司法部收到文件，並稱：「作為一所公立大學，我們是納稅人資源的守護者。如此規模的款項將徹底摧毀我們國家最偉大的公立大學體系，並對我們的學生以及所有加州居民造成巨大傷害。」

紐瑟姆新聞辦公室9日在社交平台X發文稱，「特朗普將美國司法部（DOJ）武器化，試圖打擊美國排名第一的公立大學系統——凍結醫學和科學領域撥款，直到UCLA支付10億美元的贖金。加州不會屈服於特朗普那令人作嘔的政治勒索。」

紐瑟姆此前一天在加州州長官邸舉行記者會時，誓言要「反擊」特朗普的勒索行為，並稱其此舉是試圖「壓制學術自由」，表示將與其他機構作出不同的選擇。

此前，布朗大學（Brown University）和哥倫比亞大學（Columbia University）都各自與特朗普政府達成和解協議。