特朗普稱15日與普京「試探性會談」　俄烏須相互割讓部份土地

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於8月11日表示，烏克蘭和俄羅斯必須相互割讓土地才能結束戰爭，又指他將於15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行的會談，旨在就可能達成的協議進行試探。



圖為2019年6月28日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席二十國集團峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）時握手。（Getty）

特朗普在白宮記者會上表示，他15日在阿拉斯加與普京的會晤，將是一次「試探性會談」，以確定普京是否願意達成協議。特朗普表示，他可以在兩分鐘內得知是否有可能取得進展，「所以我要去和普京談談，我要告訴他，你必須結束這場戰爭，你必須結束它。」

特朗普也表示，未來的會晤可能包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），最終可能發展成包括自己和普京在內的三方會談。他又稱，將在與普京會談不久與歐洲領導人對話，他的目標是迅速實現這場血腥衝突的停火。

圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物損毀。（Reuters）

特朗普再次提到土地交換，儘管俄羅斯和烏克蘭都已表明，無意在和平協議中割讓土地。歐洲領導人也擔心，對俄羅斯做出重大讓步，可能會在未來為西方帶來安全問題。特朗普最新稱，俄羅斯佔領了一些「非常重要的領土」，但「我們將努力收回部份領土」。