中國商務部：延長暫停對美國徵收24%關稅90天

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日簽署行政命令，將美國暫停大幅提高中國進口商品關稅的期限，再延長90天後。中國商務部12日亦宣布延長暫停對美國的關稅措施90天。



中國商務部的聲明指，考慮到雙方在倫敦及斯德哥爾摩會談，中美兩國憶及日內瓦聯合聲明下所作承諾，並同意於2025年8月12日前採取以下舉措：美國將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。

中國將繼續（一）修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加征的從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

特朗普11日表示，中國在與美國的談判中表現態度合作，又指中方已向美方繳納巨額關稅。此外，他也提到與中國國家主席習近平關係良好。

如果休戰期不獲延長最後期限，美國對中國進口商品的關稅將回升至4月份的水平，即高達145%。而中國對美國商品的反制關稅，也高達125%。