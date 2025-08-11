特朗普開徵39%關稅　美媒：瑞士考慮取消F-35訂單

美媒周一（11日）引述瑞士議員報道，瑞士考慮擱置購買美國F-35戰機的計劃，這項購買36架F-35戰機的訂單或成美國總統特朗普（Donald Trump）決定對瑞士進口產品徵收39%關稅的代價。



《政治報》稱，由於伯爾尼（Bern，瑞士首都）政治反對情緒高漲，一項購買36架F-35戰機的訂單可能成為特朗普對瑞士發動貿易戰的犧牲品。

瑞士在2021年選擇F-35，而非法國的達索「陣風」（Dassault Rafale）戰機，據報此舉令法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）感到不快。在國內，這項60億瑞士法郎的項目在公投中僅以50.1%的支持率勉強通過，對於一項重大軍事採購來說優勢極為微弱。

2025年7月9日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）與英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街10號舉行雙邊會談。（Reuters）

美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機計劃2027年至2030年間交付給瑞士空軍。不過隨後壞消息接踵而至，華府7月告知瑞士方面，這些飛機的最終成本可能比預期高出超過10億瑞士法郎。而且與其他歐洲的固定價格交易不同，美國的對外軍售（FMS）框架不提供價格保證。

瑞士國會綠黨議員格拉特利（Balthasar Glattli）表示，美國只擔保包括瑞士在內的買家能以與美軍相同的條件購買F35戰機，但美國關稅實施後，進口零件價格或會上升，瑞士購買F35戰機成本估計增加。

綠黨今年較早前在國會提交一份正式動議，要求取消F-35訂單。格拉特利在3月提交的動議中表示，美國已成為不可靠的安全夥伴，瑞士應考慮與歐洲夥伴結盟的「主權替代方案」。

2024年6月5日，德國柏林舍訥費爾德機場，洛歇馬丁公司的F-35戰鬥機在國際航空展（ILA）開幕當天進行表演。（Reuters）

與總統凱勒–祖特爾（Karin Keller-Sutter）同屬自由黨的國會議員波特曼（Hans-Peter Portmann）說：「F-35戰機（訂單）現在再次成為一個政治問題」。

波特曼稱，瑞士要麼承受損失、終止合約，要麼僅接收已付款的戰機並轉而向歐洲購買戰機來填補國防需求的空缺。

報道指，瑞士政府迄今並未改變堅持購買F-35的路線，但關稅正改變人們的想法。

瑞士並非唯一重新考慮F-35國家

西班牙上周三宣布擱置購買一批美國F-35「閃電-II」戰機的計劃，轉而在歐洲尋求替代方案，確認將在歐製颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）和未來戰鬥空中系統（Future Combat Air System，FCAS）之間做出選擇。未來戰鬥空中系統是德國、法國和西班牙的聯合戰鬥機項目。

葡萄牙國防部長梅洛（Nuno Melo）3月接受《大眾報》專訪時指，特朗普近期對於北約的立場促使葡萄牙重新思考其向美採購F-35戰機的計劃，不過他拒絕透露接替F-35採購的備案機種是什麼。

特朗普要求加拿大成為第51州並對其實施關稅後，加拿大政府開始重新考慮其F-35採購計劃，但路透社8月7日報道，加拿大軍方建議政府執行訂購88架美製F-35戰機的計劃。