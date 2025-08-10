特朗普關稅戰2.0美國大勝？看細節恐得不償失　反被中國摸清痛點

乍看下，貿易戰一面倒，美國總統特朗普（Donald Trump）顯然是贏家，如願與歐盟、日本、英國等國敲定協議，7日開始實施。美國得以對眾多貿易夥伴加徵關稅，同時逼他們承諾把一些美國進口產品的關稅降至0%、擴大採購美國的能源及其他產品，還承諾提高在美國的投資。



不過，這些國家擴大投資的承諾語焉不詳，至今正式簽署的協議寥寥無幾。更何況特朗普片面加徵關稅，侵犯國會權力，還面臨法律挑戰。而且，仔細盤點下列細項，評估這場貿易戰開打至今的利弊得失，便會發現：美國終究得不償失。不僅美國家庭和企業將承受痛苦，美國本身也將面對與盟國關係和全球地位受損的後果。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國談判代表團2025年7月30日在白宮達成一項「歷史性的貿易協議」。（白宮X）

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）在白宮橢圓形辦公室宣布蘋果將向美國製造業「加碼」投資1000億美元（約7850億港元）。（Reuters）

2025年8月8日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮門口歡迎外國領導人來訪。（Reuters）

就業機會

特朗普希望藉提高關稅迫使製造業回流，進而在美國創造就業機會。但他其他的政策卻在扯後腿。許多企業，像是美國汽車製造商，處境也許比外國競爭對手更糟，因為進口鋼鋁、引擎和其他零組件都面臨高關稅。而且，這些談好的貿易協議會實施多久，也混沌不明，而不確定性勢必有礙企業投資。凡此種種，都不利就業成長。

貿易逆差

至少美國貿易逆差會改善？高築關稅壁壘勢必會導致進口萎縮。但這又是特朗普行動使情況更糟的又一例。美國貨物貿易逆差由來已久，但以往被觀光、教育和金融服務相關的出口抵銷一大部份。但如今，特朗普攻擊美國教育機構，並推行嚴厲的反移民政策，將嚇跑許多原本有意前往美國的學生和觀光客，那將傷害服務業出口。

特朗普的「大而美」減稅與支出法案，據估計將使未來10年聯邦預算赤字增加3.4兆美元。政府預算赤字愈滾愈大，意味美國仍將入不敷出。政府與消費者大肆揮霍，將導致進口增加，而向其他國家借錢來支應這些消費，必將推升美元、抑制出口，導致貿易逆差居高不下。

關稅稅收

這是短期最明顯的成果。美國4月以來關稅稅收激增，總金額逼近千億美元，是去年同期徵收的三倍多。特朗普得意洋洋表示，將用一部份關稅收入以退稅支票形式，分發給美國家庭。

通貨膨脹

美國民眾可能很需要這筆退稅款，因為受關稅打擊最大的不是外國出口商，而是美國消費者和企業。關稅負面效應已顯現。美國消費者開始蒙受物價上漲之苦。企業也承受關稅導致中間財和原物料成本上揚的壓力，只是目前許多企業咬牙吸收，但畢竟不是長久之計。一旦美企存貨售罄，必須從國外進口被課關稅的產品，遲早會把增加的成本轉嫁給消費者。也甭想以廉價勞力生產來抵銷這種新成本，除非特朗普解除移民限制。

換言之，實施這等規模的關稅，推升物價是必然結果。諷刺的是，前任拜登政府因通脹而下台，特朗普2.0卻未記取教訓，特朗普今夏得享高光時刻，今後則面臨下坡路。

外國投資

其他國家為爭取較低的關稅，而向特朗普許下在美投資的承諾，但這些承諾可能證明是空談。就算在各國政府督促下，這些海外公司眼見美國政府政策善變、法治脆弱不堪，再考量經濟效益，很可能對赴美投資、採購打退堂鼓。

美中貿易戰

歐盟、日本、英國等貿易夥伴之所以向特朗普屈服，是因為他們的經濟現況比美國糟，而且遠比美國依賴出口，承擔不起失去美國這個重要市場的後果。所以，最後爭取到關稅稅率下調至10%~15%，就覺得很慶幸。

相形之下，特朗普貿易戰首要目標——中國大陸——就沒有那麼好對付。北京當局很快就摸清楚美國經濟的痛點何在，並充分利用。中國大陸稱霸稀土礦物加工領域，而這些稀土礦物對美國高科技產業至關重要，北京藉由限制那些礦物出口，並仗著至少短期內挺得住特朗普關稅的打擊，目前在這場關稅戰中取得與美國「和棋」局面，不至於棄子投降、無條件接受特朗普的要求。

更糟的是，放寬先進晶片銷往中國大陸的限制，已削弱一項特朗普本可用來阻撓中國大陸在人工智慧（AI）和其他新科技領域與美國競爭的工具。由此可見，特朗普貿易戰已成功扭傷盟國的手臂，卻未能重創最大對手國。不止如此，特朗普還對北京做出許多讓步，卻沒獲得多少實質回報。

友邦關係與全球地位

從許多方面來看，特朗普關稅對美國最親密的盟友最嚴厲，連已和美國簽署貿易協定的國家都不放過。加拿大和墨西哥想必感慨最深，兩國與特朗普1.0簽署「美墨加協定」（USMCA），理應受到零關稅保障，如今卻驚覺原來這些協定可被美方片面撕毀，只需特朗普在Truth Social平台的一句話，就可凌駕任何議定的協議。

與盟國關係從友好變成猜忌，與對手國仍僵持不下且佔不到便宜，國際信譽蕩然無存，全球地位受損，國內經濟眼看就面臨通脹復熾和成長停滯（即「停滯性通脹）的挑戰，特朗普民意支持度也每況愈下。

整體而言，特朗普2.0關稅顯然得不償失。

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

