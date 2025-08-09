特朗普：下周一白宮舉行記者會　制止華盛頓特區「暴力罪案」問題

美國總統特朗普（Donald Trump）多次批評首都華盛頓特區（Washington, D.C.）犯罪問題失控，他8月9日宣布下周一（8月10日）在白宮舉行記者會，以制止華盛頓特區的「暴力罪案」問題。不過據美媒所指，華盛頓特區的暴力犯罪實有下降趨勢。



特朗普9日在社交網站發文指「白宮周一將舉行記者會，旨在制止華盛頓特區的暴力犯罪。華盛頓特區已成為世界上最危險的城市之一。」

2025年8月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表有關經濟的講話。（Reuters）

早前揚言可能「接管」華盛頓特區

這並非特朗普首次指責華盛頓特區治安失控，他8月初較早前也在社交網台發文，指有受害者被打至殘廢，部分涉嫌傷人及搶劫的犯人只有14至16歲，他們可能認為自己不會有事，不怕執法部門。

他更警告華盛頓特區政府，若不立即採取行動，他在別無選擇下，會指示聯邦政府直接管轄華盛頓特區，又指考慮動用國民警衛隊維持當地治安。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮外向記者發表講話。（Reuters）

美媒則指華盛頓特區的暴力犯罪實有下降趨勢，根據美國司法部網站指，華盛頓特區2024年的暴力犯罪總數比2023年下降35%，是30多年來的最低水平。