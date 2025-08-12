Grok未進App Store必備清單　Elon Musk要告Apple違「反壟斷法」

美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）周二（12日）指控蘋果（Apple）違反反壟斷法，稱旗下人工智能公司xAI將採取法律行動，原因是蘋果沒有把馬斯克旗下社交平台X和xAI人工智能聊天機器人AI助理Grok放入App Store「必備」應用程式清單。



馬斯克在X稱，X平台是全球排名第一的新聞應用，而Grok在所有應用中排名第5，為什麼蘋果公司拒絕把X或Grok列入蘋果商店「必備」類別，「你在玩政治嗎？怎麼回事？好奇的人想知道。」

他之後又再次發文表示，蘋果公司的行為方式使得除OpenAI以外的任何AI公司都無法在App Store排行榜中排名第一，這無疑是一種違反反壟斷法的行為，xAI將立即採取法律行動。

他又發文稱：「我們讓Grok登頂吧」。