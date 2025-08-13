韓國首爾住宅樓大火1死1心臟驟停14傷　警方調查原因與具體損失

韓國首爾市東大門區祭基洞一座住宅樓8月13日零時左右發生火災，兩人因心臟驟停被送往醫院，其中一人不治身亡，另有14人受傷。大火在40多分鐘後被撲滅。警方和消防部門正在調查火災原因，以及具體損失情況。



韓國首爾市東大門區祭基洞一座住宅樓8月13日零時左右發生火災，兩人因心臟驟停被送往醫院，其中一人不治身亡，另有14人受傷。大火在40多分鐘後被撲滅。警方和消防部門正在調查火災原因，以及具體損失情況。 （電視截圖）

根據韓聯社，住宅樓起火後，住戶中一名70多歲男子，以及一名20多歲女子因心臟驟停，在接受心肺復蘇術後被送往醫院，但70多歲的男子隨後不治身亡。除此之外，7人因全身燒傷重傷，6人因吸入煙霧輕傷，均正接受治療。

MBC報道指，消防部門認為，起火點位於停車場的一輛盛載廢金屬的推車，隨後火勢蔓延至停泊的車輛和天花板。而建築物沒有天台，疏散出口位於停車場內，也是造成大量傷亡的原因之一。

此外，消防部門也指出，停車場的天花板由易產生有毒氣體的聚碳酸酯製成，並且沒有安裝灑水裝置。目前，警方和消防部門正根據附近的閉路電視錄影，調查火災的具體原因。