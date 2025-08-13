特朗普料將與歐烏領袖開視像會議　澤連斯基重申拒撤出頓巴斯地區

德國政府發言人8月11日表示，德國將於當地時間13日召集多國領導人進行視像會議，討論俄烏停火事宜。多間美媒引述白宮官員稱，特朗普屆時將參與會議，並與烏克蘭總澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他歐洲盟友進行會談。另外，澤連斯基12日重申，他將拒絕烏軍撤出東部頓巴斯地區（Donbass）的任何倡議。



路透社12日報道，澤連斯基當日在記者會上提到，烏軍不會撤出頓巴斯地區，因為這樣做不僅違反烏克蘭憲法，也會令烏方失去防線，為莫斯科向其他地區發動進一步攻勢鋪路。

他表示，烏克蘭軍方目前於烏東頓巴斯地區中，控制着頓內茨克（Donetsk）約30%的土地、約9,000平方公里，並在該地築起了嚴密的防線，控制多個戰略高地。倘烏克蘭撤軍，該地只會成為俄羅斯未來入侵的跳板。

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

另外，澤連斯基同日與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）通電話，稱對方表示願意組織烏、美、俄、土四國領導人會晤。

美媒：特朗普13日將與歐烏領袖開視像會議

德國政府發言人此前表示，一系列視像會議將於13日召開，參會者包括澤連斯基、歐洲各國領導人、歐盟及北約官員，為隨後與特朗普的通話做準備。

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。烏（Reuters）

美國官員其後向美國廣播公司（ABC）等多間美媒證實，特朗普和美國副總統萬斯（JD Vance）當日將參與視像會議，與澤連斯基及歐洲盟友進行會談。