美俄元首確定於安克雷奇會晤　澤連斯基稱此為普京「個人勝利」

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）8月12日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）15日將在阿拉斯加州最大城市安克雷奇（Anchorage），以一對一形式進行會談。



路透社12日報道，萊維特當日在記者會透露上述消息，並重申特朗普決心結束俄烏戰爭。她指出，由於這次會議只有戰爭的其中一方在場，所以「特普會」將會是特朗普的一次「聆聽練習（listening exercise）」。

圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy，左）、美國總統特朗普（Donald Trump，中）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）的組合圖。（Reuters）

美媒此前報道，澤連斯基可能會參與或以某種形式這次會晤，而萊維特的言論則證實了他不會與會。

澤連斯基周二（12日）接受NewsNation採訪時表示：「沒有我們參與的實質性、有建設性的談判不會奏效。」他在同日的記者會上重申不會接受俄方提議讓烏軍撤出頓巴斯地區，因為這樣做不僅違反烏克蘭憲法，也會令烏方失去防線，為莫斯科向其他地區發動進一步攻勢鋪路。

萊維特被問到相關問題時稱，特朗普仍希望未來某個時候能夠舉行三邊會談，但美俄元首會談將有助他更深入去理解能如何結束俄烏戰爭。

對於特朗普此前口誤稱自己將前往俄羅斯，萊維特則簡短回應稱：「（特朗普）也許未來有前往俄羅斯的計劃。」

2025年8月12日，俄羅斯莫斯科（Moscow）市中心一間禮品店出售印有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）肖像的衣服。（Reuters）

澤連斯基還在記者會中將此次美俄會晤成為普京的「個人勝利」：「首先，他將在美國領土上會面，我認為這是他的個人勝利。其次，他正擺脫孤立，因為他在美國領土上會面。第三，通過這次會面，他某種程度上推遲了制裁。」特朗普此前曾表示，若俄羅斯無法在限定時間內與烏克蘭達成核平協議，美國將徵收「非常嚴厲」的關稅及連帶關稅。

克宮：普京與金正恩通話 通報「特普會」相關情況

另外，俄羅斯塔斯社（TASS）引述克里姆林宮稱，普京12日與朝鮮領導人金正恩通話，並向對方分享了「特普會」相關的訊息。

克宮表示，普京在通話中高度評價朝鮮在庫爾斯克地區（Kursk）支持俄方的軍事行動，並特別讚揚朝鮮軍人在戰場上的堅毅、英勇無畏及自我犧牲精神。

