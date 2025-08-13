美國國債突破37萬億美元　專家：利率面臨上升壓力將陷惡性循環

美媒8月13日報道，美國的國債總額已超過37萬億美元（約290.45萬億港元），這個破紀錄的數字突顯美國資產負債表上的債務正加速成長，以及納稅人承受的壓力正在增加。有專家則警告，現時的情況反映利率面臨上升壓力，美國政府將需要增加舉債去應對，整個情況將形成惡性循環。



據美國全國廣播公司（NBC）報道，財政部12日（週二）發布的最新報告記錄美國每日的財政狀況，其中首次提到37萬億美元（約290.45萬億港元）國債的數字。

據報道，美國國債超過37萬億美元（約290.45萬億港元）的時間比疫情前的預測提早了數年。美國國會預算辦公室在2020年1月作出的預測是，該情況將在2030財年後發生。

2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

惟由於2020年開始，持續多年的新冠疫情導致美國部份經濟出現停擺，導致債務增長速度超出預期。在時任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和前總統拜登（Joe Biden）的領導下，聯邦政府大量舉債，以穩定國家經濟並支持經濟復甦。

7月4日，特朗普簽署由其提出並獲國會通過的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），此法案將增加政府支出。根據國會預算辦公室估計，這項法案將在未來十年讓美國的國債增加4.1萬億美元（約32.18萬億港元）。

報道引述彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）主席兼行政總裁彼得森（Michael Peterson）的一份聲明，政府舉債給利率帶來上升壓力，「增加所有人的成本，並減少私營部門的投資。在聯邦預算中，債務比許多重要事務都要排得更前，並造成一個惡性循環：借貸增加，導致利息成本增加，然後政府又要借更多的債。」

2023年1月20日，美國華盛頓，美國財政部大樓外牆上展示財政部（Department of the Treasury）銅印。（Reuters）

布魯金斯學會（Brookings Institute）經濟研究高級研究員埃德爾伯格（Wendy Edelberg）表示，國會在製定支出和收入政策方面發揮重要作用，而共和黨通過的「大而美法案」預算代表「我們將在2026年和2027年大量舉債，而且這種情況還會持續下去。」