美國至今未向加沙空投物資　官員稱不切實際華府未認真考慮

以色列7月26日早前開放向加沙地帶空投援助物資，儘管人道組織批評此舉僅為象徵性、效果杯水車薪，但包括英國、加拿大、約旦、阿聯酋等美國的盟友國都已加入空投，而美國至今未有參與。路透社8月12日引述多位消息人士稱，特朗普政府並未認真考慮向加沙空投物資，有官員判斷空投的做法不切實際，稱這「還不是一個值得認真對待的選擇」。



美國總統特朗普（Donald Trump）此前曾對加沙地區飢荒問題表示擔憂，但美國官員和其他消息人士表示，政府並未認真考慮這一選擇。據稱，空投被視為不切實際的選擇，因為空投根本無法滿足210萬巴勒斯坦人的需求。

2025年8月9日，加沙地帶內扎里姆走廊（Netzarim Corridor），圖為一名15歲少年遭空投物資砸中身亡，他的父親在身旁攔住兒子遺體哀悼。（Reuters）

一名美方消息人士表示：「我們還沒有認真考慮過，因為目前這還不是一個值得認真對待的選擇。」

一些美國官員對這項方案進行了實戰演習，發現「這絕對不現實」。消息人士也表示，即使以色列批准美國使用該空域，也難以確定能運送的物資量有多少。

人道救援組織長期以來一直批評空投援助，稱當加沙有巨大需求量、需要開闢陸路通道讓大量援助物資進入該地區時，空投物質更多只是象徵性，而非真正有效。沉重的包裹還可能對地面向降落物資跑去的平民造成危險。

2025年8月1日，影片截圖顯示一架西班牙飛機向加沙走廊空投人道援助物資。（Reuters）

據悉，美國並未向其他國家的空投行動提供後援支持。

一位白宮官員表示：「特朗普總統呼籲採取『創造性的解決方案』幫助加沙的巴勒斯坦人。我們歡迎任何向加沙運送食物並防止其落入哈馬斯手中的有效努力。」

美國前總統拜登（Joe Biden）時期，美軍多次向加沙空投食品，共運送了約1220噸援助物資。