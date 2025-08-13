泰國接連有士兵遭邊界地雷炸傷　泰方警告或被迫行使自衛權

近日接連有泰國士兵於泰柬邊境踩中地雷受傷，泰國陸軍8月12日表示，一名泰軍士兵周二早上在距離邊境素林府達蒙通寺約1公里的一條例行路線巡邏期間，踩中柬埔寨一方埋下的地雷，導致左腳踝嚴重受傷，目前在醫院接受治療。這是過去一個月以來第4宗同類事件，泰方警告，如果為形勢所迫，有可能必須依照國際法行使自衛權。



泰國軍方發言人Winthai Suvaree表示，這次事件證明了柬埔寨違反停火協議，也違背禁用地雷的「渥太華公約」（Ottawa Convention）等國際協定。

泰國日前亦有3名士兵在接壤柬埔寨邊境巡邏時踩中地雷受傷，其中1人左腳踝以下被炸斷，1人手臂及背部受傷，另1人鼓膜在爆炸衝擊中受損。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

上月底，泰國因應有泰方士兵在泰柬邊境觸及地雷受傷致殘，決定降低與柬埔寨的外交關係級別，兩國摩擦其後升級至邊境武裝衝突，造成上百人傷亡。兩國早前就停火細則達成共識。