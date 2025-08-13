UFC行政總裁：明年國慶於白宮舉行格鬥賽　慶祝美國建國250週年

終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship ，UFC）行政總裁懷特（Dana White，又譯白大拿）8月12日證實，UFC將於2026年7月4日在白宮舉行一場格鬥賽，以紀念美國建國250週年。這將是有史以來首次在總統官邸舉辦職業綜合格鬥賽事，預計將吸引多達2萬名觀眾，作為慶祝建國250週年的重頭戲。



綜合外媒報道，懷特表示，已就賽事舉辦事宜與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行溝通，特朗普亦將此次活動的舉辦委託給女兒伊萬卡（Ivanka Trump）。

終極格鬥冠軍賽是蓬勃發展的綜合格鬥運動中規模最大、最成功的組織。綜合格鬥運動結合了柔術、踢拳道、拳擊與角力等多種武術項目。而白宮國慶格鬥賽將是UFC史上最獨特的一晚，雖然比賽陣容尚未敲定，惟懷特形容這是獨一無二的賽事，不僅象徵UFC進入全新時代，也可能改寫體育版圖，「全球有NFL、NBA、UFC以及足球，我們正朝他們而來。」

懷特補充說：「我這個月底會飛過去，與他（特朗普）面對面討論所有計劃和設計圖，然後我們會開始決定他想要和不想要的部分。」

2024年11月16日，美國紐約市，在麥迪遜廣場花園舉行的 UFC 309 比賽期間，候任總統特朗普（右）與達UFC總裁Dana White（左）交談。（Reuters）

據法新社報導，特朗普是這類的比賽常客，在這些無限制的搏鬥中，選手會出拳、踢擊並與對手纏鬥，直至對手投降或被擊倒，場面往往相當血腥。而讓這項殘酷的格鬥運動在美國政治權力中心舉行，將開創歷史先例。

另一方面，懷特和特朗普長期以來關係密切，特朗普是UFC的早期支持者，懷特則是特朗普政治抱負的忠實支持者，曾在2024年共和黨全國代表大會上為特朗普站台。