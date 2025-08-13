普京10年來首次訪美：哄特朗普開心，給習近平莫迪一個交代

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）將於8月15日在美國阿拉斯加會晤。這是普京十年來首次訪問美國。美國方面放出該消息是在8月8日，距離美國為了俄羅斯設置的10天最後停火期限不到一天。在美國烏克蘭問題特使訪問莫斯科之後美俄迅速達成了舉行領導人會晤的共識，美國為俄羅斯設置的10天倒計時也隨之灰飛煙滅。

為什麼普京願意同特朗普舉行峰會，而且是在美國本土舉行峰會？

一個顯而易見的原因就是特朗普急需要通過促成俄烏衝突停火來彰顯自己的功勞，而在普京的拖延戰術下俄烏衝突一直在持續。特朗普給俄羅斯設置了最後通牒，並且給俄羅斯的支持者中印等國附加了高額的關稅威脅。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年8月6日表示，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就俄烏戰爭舉行的會晤富有成效且取得重大進展。（網絡圖片）

特朗普的關稅威脅並非只是說說，對印度的關稅已經飆升到了50%，其中的25%是因為印度購買俄羅斯石油附加的懲罰關稅。

正如特朗普所說，石油價格再下跌10美元，俄羅斯石油就有可能崩盤。如果在制裁下中印減少對俄石油採購，那俄羅斯該如何辦？俄羅斯如何說服中印在鉅額關稅的壓力下繼續購買俄羅斯石油？現如今美國對中印施展連坐法，等於是在倒逼俄羅斯必須有所行動。

在應付特朗普方面，普京一直以來都是有招數的。

特朗普和普京2月12日第一次通話，美俄官員2月18日在沙特舉行第一次會晤，之後烏克蘭總統澤連斯基和特朗普在白宮發生爭吵，之後美歐烏之間的紛爭是特朗普上台後在烏克蘭問題上整合烏克蘭和歐洲立場、整頓盟友隊伍的過程。如今澤連斯基和歐洲各國能夠接受特朗普提出的和談決定。這是普京通過特朗普對歐洲和烏克蘭進行的成功施壓。

美國總統特朗普（Donald Trump）認為，美俄雙方將進行建設性對話，他還將告知普京須結束戰爭。(Reuters)

特朗普普京3月18日通話後，對於美方提出30天全面停火方案，俄羅斯再次給美國面子，下令暫停打擊烏克蘭能源設施30天。

一個月後，4月20日前後，特朗普公開表示，如果圍繞烏克蘭問題的談判無法在短期內取得明確進展，美方將不再參與斡旋。普京隨即在宣佈復活節30小時臨時停火後，稱俄方積極對待任何和平倡議。隨後俄羅斯和烏克蘭5月、6月、7月在土耳其進行了三輪會晤。雖然共識大多隻是交換戰俘，在停火等核心問題上沒有任何共識。但也算是俄羅斯給特朗普的交代。

特朗普非常清楚俄羅斯在俄烏衝突問題上很難有實質性讓步，也非常清楚俄羅斯要在烏東烏南四州打到底。好大喜功的特朗普考慮問題首先是自身政治需要，他毫不在意俄羅斯佔領烏東烏南四州，而是衝着諾貝爾和平獎而來的。

從高調宣稱調停印巴衝突，到調停柬埔寨和泰國衝突，再到調停納卡地區衝突，特朗普要坐實自己和平總統的身份標籤。未來如果能夠促成俄烏停火，必將是大功一件。

特朗普要的是普京不斷解決問題的努力，而不一定是現在就必須解決問題，畢竟特朗普任期還未過半，還有接受的時間。前不久特朗普將俄羅斯停火的最後期限設置為10天，是特朗普向普京勒索新禮物的信號。

2017年11月11日，越南峴港，美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在出席亞太經合組織（APEC）峰會期間交談。（Reuters）

普京當然願意配合特朗普演戲。

環顧全球，希望通過哄特朗普獲得利益者比比皆是。前不久柬埔寨首相洪馬內提名特朗普為諾貝爾和平獎候選人。日本印度歐盟等紛紛同美國達成協議，並送上千億採購大禮。北約秘書長還曾稱特朗普為爸爸。實力不如美國當然無法硬剛，通過鬥爭獲得話語權的國家畢竟只有中國，軍事實力強大如俄羅斯也不得不考慮在同美國打交道時的姿態是否合適。哄特朗普自然也是普京的選擇。

如果能夠利用特朗普的弱點來為整體的軍事行動服務，普京不介意從姿態上做出屈服。談判可以進行，但是能否有結果是另外一回事。積極談判，積極會晤，給特朗普禮遇。是普京能做的。

根據美國國會涉俄製裁草案《2025年制裁俄羅斯法案》，啟動制裁的條件是：拒絕與烏克蘭談判和平協議； 違反任何談判達成的和平協議；對烏克蘭發動另一次軍事入侵； 推翻、推翻或試圖顛覆烏克蘭政府。如果俄羅斯現在就同烏克蘭開始談判和平解決，不拒絕同烏克蘭談判和平協議，是不是就相當於無需啟動制裁俄羅斯法案？這樣的話普京還能順便給中印一個交代，不能讓支持俄羅斯的中印不明不白承擔美國的額外製裁。

打了三年多的俄烏戰爭，勝負已經明瞭。俄羅斯全面佔領烏東烏南四州只是時間問題。已經到了考慮如何將戰場勝利變為現實成果的時候了。特朗普需要結束衝突這一戰果，他能接受烏克蘭放棄烏東烏南四州的領土，也願意促成和解，這是重大利好。如果特朗普能夠說服歐烏承認領土現狀，俄羅斯非常樂意將促成停火的功勞送給特朗普。