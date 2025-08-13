特朗普接管華盛頓警力首天拘23人　市長籲賦州級地位

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日將華盛頓特區警務聯邦化，下令800國民警衛隊士兵進駐首都，部份成員已於12日陸續抵達。白宮表示，警員和執法人員當晚在首都總共逮捕23人，包括涉嫌謀殺等嚴重犯罪的疑犯。華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）呼籲賦予首都州級地位，以阻聯邦政府接管國民警衛隊。



▼白宮：8月12日晚逮捕23人

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）13日表示：「昨晚，約850名警員和執法人員部署到全城各地。他們總共逮捕23人。這些疑犯涉及謀殺、槍支犯罪、持有毒品意圖販賣、逃票、猥褻行為以及跟蹤。」此外，警方還在街頭繳獲6支非法手槍。

她還補充，首都的無家者可以選擇被送往收容所，並獲得戒毒或心理健康服務：「如果他們拒絕，將面臨罰款或監禁。這些都是既有的法律，至今尚未得到執行。」

2025年8月12日，美國總統特朗普宣布聯邦政府將根據《地方自治法》接管大都會警察局，以協助預防首都華盛頓的犯罪活動後，美國國民警衛隊的悍馬車停在華盛頓紀念碑附近。（Reuters）

市長建議賦予華府州級地位 以反制特朗普接管

霍士新聞報道，華盛頓特區市長鮑澤批評特朗普此舉「令人不安且史無前例」。

《哥倫比亞特區地方自治法》允許特朗普將該市警察局置於聯邦政府控制之下，最長可達30天。鮑澤指出，若地方官員一再主張賦予華府州級地位，或許就能阻止聯邦政府接管。

2025年8月11日，美國華盛頓，在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）宣布部署國民警衛隊，並授權聯邦政府接管華盛頓特區警察局後，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，右）在約翰·威爾遜大樓（John A. Wilson Building）舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

她提議：「如果人們擔心總統會把國民警衛隊調到我們城市，那麼應由國會通過一項法案，將華府國民警衛隊的控制權移交給市政府。所以，當一個城市不是州，不是完全自治，也沒有參議員時，聯邦政府就可以做一些事情。」