日本無印良品「這款」銅鑼燒或混入異物　品牌自主回收

運營日本無印良品（MUJI）的日本良品計劃公司周三（13日）發布消息稱，一款4枚裝栗子銅鑼燒部份原料中可能混入異物，品牌目前對它進行自主回收。



根據公告，本次召回的商品為4個裝栗子銅鑼燒，保質期至2025年9月22日和2025年9月26日，召回商品個數約3000個，銷售日期在2025年8月6日至8月11日，銷售店鋪為日本境內的無印良品商店，截至目前沒有消費者健康受損的報告。

央視指，經核查，此款商品不在中國大陸的無印良品門店出售，但此商品在中國大陸多個電商平台均有代購，商品評價信息顯示近期均有銷售，請有意或已購買涉事商品的消費者留意，近期切勿購買或食用。

香港無印良品有相貌類似的栗子夾心燒餅，但日本良品計劃公司公告中有稱，可能混入異物的栗子銅鑼燒，銷售店鋪為日本境內的無印良品商店。

香港無印良品有相貌類似的栗子夾心燒餅：