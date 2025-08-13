莫迪9月赴美國出席聯合國大會 傳或晤特朗普談印度關稅
《印度快報》星期三（8月13日）引述消息人士報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）下個月到美國出席聯合國大會期間，可能與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。
聯合國大會9月9日在紐約聯合國總部開幕，國家元首和政府首腦的年度會議將在9月23日至29日舉行。
路透社說，無法立即核實《印度快報》的消息。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）星期二（12日）接受霍士新聞商業頻道（Fox Business）訪問時說，還有幾個大型貿易協議等待完成，其中包括美國與瑞士和印度的協議，但他指印度談判方「有些頑固」。
貝森特也說，希望能在10月底前完成所有貿易談判。
特朗普8月6日簽署行政令，以印度「以直接或間接方式進口俄羅斯石油」為由，對印度輸美產品額外徵收25%的關稅，這意味着美國對印度總體關稅稅率將達到50%。
印度外交部同日發布聲明，重申美國對印度加徵關稅等行為「不公平、不正當、不合理」，印方將採取所有必要措施保護其國家利益。聲明說，印度進口俄羅斯石油基於市場因素，整體目標是為了確保印度能源安全。
