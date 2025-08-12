印度指責巴軍方在美發出核威脅為武力恫嚇　巴方斥歪曲事實

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）近期再度訪美，期間被指對印度「發出核威脅」，引發新德里方面強烈不滿。印度指責巴基斯坦「不負責任地進行武力恫嚇」。



據《印度斯坦時報》等印媒11日報道，當地時間周一，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）發表聲明稱：「以核武器相威脅是巴基斯坦的慣用伎倆。這類言論中暗含的不負責任態度，國際社會自有公論。」

印方繼續指責巴基斯坦軍方「與恐怖組織勾結」，稱穆尼爾的核威脅言論令人質疑該國核指揮與控制系統的完整性。

賈伊斯瓦爾還稱，穆尼爾的言論是在一個「友好的第三國」發表的，這一點同樣令人「遺憾」。他強調，印度已明確表示不會屈服於核威脅，將繼續採取一切必要措施保護國家安全。

印巴衝突：圖為2025年5月10日，印度查謨和喀什米爾城鎮Rehari遭巴基斯坦空襲後，有汽車及民房受損。（Reuters）

另據巴基斯坦《黎明報》11日報道，巴方當晚也很快發佈官方聲明，駁斥印方指控，稱印度外交部言論「不成熟」（immature），並斥責其「長期以來歪曲事實、斷章取義」。

聲明稱，「印度所謂『核訛詐』的說法是具有誤導性的自私說辭。巴基斯坦堅決反對使用或威脅使用武力。而印度在遭遇對峙時動輒炫耀武力、鼓吹戰爭，其無端指控毫無理性可言。」

巴外交部強調，巴基斯坦是負責任的核武器國家，擁有「完全由文官控制的完善指揮和控制結構」，在處理此類重大問題時始終保持「紀律和克制」，而印度外交部的不實言論「既不負責任，也毫無證據支撐」。

聲明還提到：「我們注意到，印度毫無意義地提及第三國，試圖以此向巴基斯坦施壓。這不僅反映出印度缺乏外交自信，也是試圖無端牽扯他國的徒勞之舉。」

巴方表示，將繼續以負責任的態度參與國際社會事務，這與「好戰且秉持沙文主義」的印度做法截然不同。同時警告稱，印度任何侵犯巴基斯坦主權及領土完整的行為，都會得到「即時且對等」回應。任何隨之而來的局勢升級，責任都將「完全歸咎於印度領導層」。

圖為2025年5月10日，由於印度與巴基斯坦邊境地區局勢升級，國防人員在新德里巡邏。（Getty）

當地時間8月10日，巴基斯坦軍方部門證實，巴陸軍參謀長、陸軍元帥穆尼爾正在美國訪問。這也是穆尼爾自6月18日之後，不到兩個月內第二度訪美。

隨後，印度媒體「The Print」獨家報道宣稱，穆尼爾在佛羅里達州出席巴基斯坦駐坦帕名譽領事、商人阿德南·阿薩德（Adnan Asad）舉辦的閉門晚宴時表示，如果巴基斯坦在未來與印度的戰爭中面臨生存威脅，該地區將陷入核戰爭。「我們是一個核國家，如果我們認為自己正在走向毀滅，我們將摧毀半個世界。」

「The Print」聲稱，這番言論非同尋常，是「迄今為止已知的首次有外國官員在美國本土對第三國發出核威脅」。不過該報道同時提到，受邀出席晚宴的嘉賓被禁止攜帶手機及其他數碼設備，演講稿也未對外公開，其報道內容均源自幾名在場嘉賓的事後回憶。

印媒報道稱，出席晚宴的消息人士還透露，在發出核威脅後，穆尼爾又談及《印度河用水條約》，認為印度暫停該條約的決定可能導致2.5億人面臨饑荒風險。

印巴關係：圖為2025年5月10日，一批印度警察在清奈參與支持印軍的遊行。（Reuters）

今年4月，在印控克什米爾恐怖襲擊事件發生後，印度在未經充分調查情況下將矛頭指向巴基斯坦，並宣佈採取一系列反制措施，其中就包括暫停兩國《印度河水資源條約》，此舉引發巴方激烈抗議。

印媒稱，穆尼爾當即在講話中威脅道，「我們將等着印度建造水壩，一旦建成，我們將用10枚導彈摧毀它。印度河不是印度人的家產。感謝真主，我們不缺導彈。」

不過，據路透社報道，巴基斯坦安全官員向其公佈的穆尼爾講話內容節選中，並未包含核威脅內容。文件中，穆尼爾的發言為：「（印度的）侵略行為已將該地區推向局勢升級的危險邊緣，任何因誤判引發的雙邊衝突都將是一個嚴重的錯誤。」

美媒彭博社早前也報道了穆尼爾再度訪美的消息。此行中，穆尼爾會見了美軍參謀長聯席會議主席凱恩（John Daniel Caine），還出席了美國中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla）的退役儀式，並見證其並職權移交給布拉德·庫珀（Brad Cooper）的儀式。

印巴局勢：圖為2025年5月10日，印巴宣布即時停火後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有大批民眾揮舞國旗慶祝。（Reuters）

報道分析認為，穆尼爾此次訪美，標誌着巴基斯坦和美國這兩國關係的改善。另外，與孟加拉國、印度和斯里蘭卡等該地區其他國家相比，特朗普對巴基斯坦進口商品徵收的關稅也相對較低，為19%。

反觀印度，因印巴衝突和關稅矛盾，與美國關係急轉而下。早在5月，美國總統特朗普不斷吹噓是自己動用關稅貿易議題勸說印巴停火，就已激起印方不滿。

6月18日，就在特朗普當天電話邀請印度總理莫迪訪美的同一天，他在白宮會見了穆尼爾，並與其共進私人午餐。通常情況下，美國總統不會與外國的軍方領導人共同用餐，而特朗普卻對巴基斯坦「破例」。莫迪則「禮貌性」拒絕了特朗普發出的訪美邀請。

當地時間8月6日，特朗普簽署了一項行政令，以印度通過「直接或間接方式」購買俄羅斯能源為由，對其額外加征25%的關稅。如此一來，美國對印度總體關稅稅率已達到50%，這也是美國對其所有貿易夥伴徵收的最高關稅。分析人士指出，特朗普此舉標誌着美印關係自他今年1月重返白宮以來出現「最嚴重下滑」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

