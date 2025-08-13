美俄會前美歐烏開視像會議　默茨：已向特朗普表明須維護歐烏利益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於本周五（8月15日）在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤，歐盟及歐洲多國領袖13日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和特朗普舉行視像會議。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會後表示，歐洲、美國和北約在烏克蘭問題上加強了共識，進行了一次非常好的通話。德國總理默茨（Friedrich Merz）稱，已經向特朗普表明必須維護歐洲和烏克蘭的安全利益，冀特朗普在會談取得成功。



綜合外媒報道，默茨在會後強調，烏克蘭必須參與任何阿拉斯加之後的談判，以及會談必須涉及對基輔的強有力的安全保障。

默茨指出，他們希望談判按正確次序進行，即俄烏雙方必須先停火，然後再按協議框架，就基本事項達成一致。

澤連斯基則表示，他希望特朗普與普京之間的會談將聚焦俄烏停火，稱他已警告特朗普，普京結束戰爭的說法只是在「虛張聲勢」。他表示：「他（普京）在阿拉斯加會晤前試圖在烏克蘭全線施壓。俄羅斯試圖展示其有能力佔領整個烏克蘭。」

2025年8月13日，德國總理默茨（Friedrich Merz）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在柏林（Berlin）出席記者會。（Reuters）

北約秘書長呂特（Mark Rutte）則在會後稱讚特朗普的「領導力及與盟友的密切協作」，表示「現在球在俄羅斯手上」。

馬克龍：特朗普稱暫未探討領土交換計劃

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）透露，特朗普已向清晰表明，他這次與普京會面就是為了達成長期俄烏停火。而領土問題則將由烏方決定，至今未曾認真探討有關俄烏交換領土的計劃。

馬克龍聲稱，特朗普仍有意爭取於未來舉行美俄烏三邊會晤，歐方希望該會議能夠在歐洲、一個各方都能接受的中立國舉辦。

2025年8月13日，法國博爾姆萊米莫薩市（Bormes-les-Mimosas），總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在與其他歐洲國家領導人舉行線像會議後，再與歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）交談。（Reuters）

英國首相辦公室則指，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在通話中已表示，作為任何協議的一部分，烏克蘭都必須擁有強而有力且可靠的安全保障來捍衛其領土完整。