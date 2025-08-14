莫迪傳8.31訪華出席上合峰會　印媒：將宣布中印航班9月復飛

因疫情等原因沉寂5年的中印直飛航班，有望迎來重啟曙光。



綜合《印度時報》、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）13日報道，中國和印度最快將於9月恢復直飛航班，相關消息或於8月底印度總理莫迪訪華期間正式宣布。

報道稱，印度政府已要求本國航空公司做好隨時恢復中國航線的準備。

《印度斯坦時報》指出，直航的恢復將成為兩國關係回暖的又一重要標誌。目前，兩國恢復直航的程序性工作，包括更新航空服務協議，尚未完成，正考慮在不更新航空服務協議的情況下恢復直航。此外，印度相關部門也在考量飛機運力不足的問題。

2009年11月11日，印度Bumla，圖為一名男子經過中印邊境附近的一處會議室。（Reuters）

上周（8月6日），多家印度媒體紛紛援引知情人士放風披露，莫迪計劃於8月31日至9月1日訪問中國天津，參加在此舉行的上合組織天津峰會。若成行，這將是他自2018年以來首次訪華。

路透社援引分析人士認為，莫迪可能訪華的動向表明，在印美關係趨緊的背景下，兩國間同盟關係或面臨重新調整。《印度斯坦時報》則援引知情人士透露，莫迪此次出席上合組織天津峰會，為中印兩國領導人會晤創造了可能性。

在兩國中斷直航前，印度航空公司、印度靛藍航空，中國國航、南航、東航等航空公司，承擔着中印主要城市間的直航任務。當時每周有十多個直飛航班，連接北京、上海、廣州、昆明與新德里、孟買和加爾各答等城市。

2019年，中印每周運營約50班客運直飛航班。這些航線在促進雙邊經濟合作、文化交流和旅遊業方面發揮了至關重要的作用。

2020年以來，受疫情等因素影響，中國內地同印度間客運直航中斷，至今尚未恢復。期間旅客需中轉第三地（如迪拜、新加坡），耗時增加40%以上。

事實上，兩國早在今年年初就已釋放恢復直航的信號。1月27日，中國外交部副部長孫衛東與印度外交秘書唐勇勝在北京舉行中印副外長/外秘級對話，重點推動落實中印兩國領導人喀山會晤重要共識，研商中印關係改善發展舉措，雙方達成「恢復中國內地和印度間直航航班」等六點共識。

中印領導人非正式會晤機制始於2018年莫迪的武漢之旅，續於2019年習近平金奈之行，並將於2020年再次在中國舉行。圖為習近平和莫迪二人2018年4月在武漢共同泛舟。（Reuters）

上個月（7月23日），印度駐華大使館宣布恢復發放中國公民旅遊簽證。這是印度自2020年限制中國公民的赴印簽證後，首次恢復此類簽證，標誌着兩國關係朝着正常化邁出了一步。

報道指出，這兩個亞洲大國恢復直飛航班、改善雙邊關係上的新舉措，正值美國總統特朗普對印度的關稅緊張局勢加劇之際。此前，因購買俄羅斯能源被美國盯上後，特朗普直接將對印總體關稅稅率從25%推升至50%。

本周三（8月13日），印度靛藍航空（IndiGo）告訴印度報業托拉斯（PTI），公司已經做好準備。「一旦兩國達成共識，將隨時恢復相關航班服務。」另有消息人士透露，中印兩國關於盡快恢復直飛航班的談判已進入「高級階段」。

針對中印兩國加快恢復直航服務一事，我外交部發言人林劍6月在例行記者會上表示，恢復中印直航，有利於保障雙方人員往來和交流合作，符合雙方的共同利益。中方對此態度積極，希望印方與中方相向而行，推動中印盡快復航，保障兩國人員安全有序往來。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

