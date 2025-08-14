C朗女友曬巨型鴿子蛋鑽戒　彭博專欄作家嘲：未來是人造鑽石天下

葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）女友佐真娜（Georgina Rodriguez）在Instagram上高調曬出一枚巨型「鴿子蛋」鑽戒，璀璨光芒引發全球矚目。不過，彭博社觀點專欄作家施拉格（Allison Schrager）8月12日撰文稱，「（與人造鑽石）兩者看來天差地別，但在實驗室培育鑽石崛起的時代，這種曾經珍貴的鑽石變得難以定價」，她認為這勢必衝擊天然鑽石的價值。



一般天然鑽石的價值建立在其稀有性、頂級切工與品牌溢價之上。但與此同時，科技正以驚人的速度改變遊戲規則。實驗室能在短短數週內，以遠低於開採成本的方式，培育出在化學成分、物理特性，即硬度、折射率，甚至權威鑑定證書上都與天然鑽石完全一致的「人造鑽」。

從天然鑽石的角度來說，舉例佐真娜手上的鑽戒據報估計22卡，價值可能超過100萬美元（約785萬港元），也有外媒引述珠寶專家估計，這枚求婚戒指有25至30卡，價值超過500萬美元（約3,900萬港元）；而一般小到幾乎看不到的碎鑽戒指，售價不到300美元（約2,355港元）。

施拉格指，實驗室培育鑽石技術的成熟與規模化生產，使得鑽石供應從「有限」轉向「接近無限」，經典廣告語「鑽石恆久遠，一顆永流傳」的核心支撐點是天然鑽石的稀缺性，而這種稀缺性正被動搖，她質問：「當價值建立在稀缺性上包括鑽石、高級手袋（像鉑金包等）在內的東西變得充裕時，它們還值那麼多錢嗎？」

據鑽石專家Paul Zimnisky指，在經歷了新冠疫情期間的短暫繁榮後，天然鑽石價格已跌至多年低點。到2024 年底，毛坯鑽石（Rough diamond，指未經加工或經簡單切割或僅僅部分拋光的鑽石）的價格從 2022 年的峰值下跌了 34%。實驗室培育鑽石（Lab-Grown Diamonds）削弱了天然鑽石的定價能力，尤其是在更標準的尺寸和品質方面。

福布斯3月也曾報道指，沃爾瑪等折扣零售商越來越多地出售實驗室培育鑽石，威脅着天然鑽石作為奢侈品的形象。這削弱了鑽石的專屬性，使得用一枚在網路上隨處可見的戒指來象徵財富變得更加困難。

不過，有業內人士指出，天然鑽石，尤其是小顆天然鑽石，未來的確可能會繼續貶值，因為它們肉眼難以與實驗室合成鑽石區分開來。但真正卓越的天然鑽石，例如C朗女友的巨鑽般稀有、無瑕的鑽石，仍將能夠保值甚至升值。