挪威媒體：特朗普與挪威財長通話　表示想獲諾貝爾和平獎

路透社8月14日引述挪威商業報章《每日新聞報》（Dagens Naeringsliv）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上個月與挪威財政部長、北約（NATO）前秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）討論關稅問題時，表示希望獲得諾貝爾和平獎。



諾貝爾和平獎獎章。（Getty）

《每日新聞報》援引消息人士稱，當時斯托爾滕貝格走在在奧斯陸（Oslo）街頭時，特朗普突然打來電話，「他想要諾貝爾獎——也想討論關稅問題。」

該報道並稱，這並非特朗普首次向斯托爾滕貝格提及諾貝爾獎的問題。

圖為2024年7月10日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在美國舉行的北約75周年峰會期間舉行新聞發布會。（Reuers）

對於相關報道，斯托爾滕貝格回應路透社時，證實曾與特朗普通電話，指為對方與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）通話前先行討論，但「我不會進一步透露通話內容。」

斯托爾滕貝格補充說，包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在內，幾位白宮官員也參與了這次通話。白宮於7月31日宣布，對來自挪威的進口產品徵收15%的關稅，與歐盟的關稅相同。斯托爾滕貝格13日表示，挪威仍在和美國進行談判。

2025年7月7日，美國華盛頓，在白宮舉行的晚宴上，以色列總理本雅明內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右一）向美國總統特朗普（Donald Trmp，左一）遞交提名信，提名他角逐2025年諾貝爾和平獎。（Reuters）

此前包括以色列、巴基斯坦和柬埔寨在內，多個國家都提出特朗普應獲得諾貝爾和平獎，以表彰其促成和平協議或停火的功績。特朗普也表示，他理應跟美國歷任4名總統一樣，獲得挪威授予這項殊榮。