特朗普在奔赴「諾貝爾和平獎」的路上勇往直前

在美國總統特朗普主持下，亞美尼亞與阿塞拜疆簽署和平協議，承諾結束長達35年的衝突。簽字現場，居中調停的特朗普樂不可支，驕傲地宣稱「兩國承諾永遠停止一切戰鬥」。 特朗普第二任期有多忙，俄烏衝突、印巴衝突、以伊衝突、剛盧衝突、柬泰衝突、亞阿衝突……特朗普執政半年多熱衷於在國際衝突中以「調停人」角色出場，儼然化身「調停專業戶」。



在第一任期內，特朗普便自詡是任內未發動一場戰爭的「和平總統」，配得上諾貝爾和平獎，但他的願望最終未能實現。開啟第二任期後，再次燃起對諾貝爾和平獎的渴望。特朗普對諾貝爾和平獎的執念，已是全世界都知曉的秘密。

看看特朗普有多忙，四處調停，樂此不疲。首先就是立志調停俄烏衝突。去年總統競選期間，特朗普就喊出了「24小時實現俄烏停火」的口號。重返白宮後，特朗普多次與普京、澤連斯基進行直接溝通，軟硬兼施推動俄烏雙方停火。但俄烏衝突遠比特朗普想象的複雜，幾經周折，雙方仍未達成和平協議。8月15日，特朗普將與普京在美國阿拉斯加舉行會晤，討論結束俄烏戰爭的和平方案。

2025年6月22日，巴基斯坦卡拉奇（Karachi），巴基斯坦什葉派穆斯林踩過印有以色列和美國國旗、以色列總理內塔尼亞胡和美國總統特朗普的海報，以抗議以色列和美國襲擊伊朗。（Reuters）

2025年5月，印度與巴基斯坦爆發近年來最激烈的軍事衝突，局勢一度瀕臨失控。印巴停火後，特朗普急於將和平歸功於自己，宣稱雙方是在美國斡旋下才達成的停火，甚至對媒體炫耀稱：「我阻止了一場戰爭。」雖然印度總理莫迪表示印巴停火完全是兩國軍隊通過既有直接溝通渠道達成的，但巴基斯坦卻對美國在緩和局勢上的努力表示了「感謝」。

6月13日，以色列突然對伊朗境內實施轟炸，伊朗隨後對以色列進行多輪反擊，距離全面戰爭似乎只有一步之遙。6月22日，美軍出動轟炸機精準打擊伊朗核目標，並宣稱「徹底摧毀了相關核設施」。

正當各方猜測局勢將如何演變時，特朗普6月23日突然發表聲明，宣佈以色列與伊朗就以伊戰爭達成停火協議，並將於6月25日正式生效。他將此次短暫而激烈的衝突稱為「十二日戰爭」。

印巴局勢：圖為2025年5月10日，印巴宣布即時停火後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有大批民眾揮舞國旗慶祝。（Reuters）

此外，一段時間以來，剛果（金）與盧旺達之間的衝突愈演愈烈。6月27日，在特朗普的主持下，剛盧兩國外長在華盛頓簽署了和平與和解協議，承諾結束長達30年的衝突，推動非洲大湖地區和平與穩定。協議簽署後，特朗普宣稱這是一次「重要轉折」、一項「重大突破」。還有，今年2月以來，柬埔寨與泰國的邊境衝突不斷發酵。

7月24日，柬埔寨向泰國發射火箭彈，泰國空軍隨即回擊。特朗普7月26日表示，他分別與柬埔寨首相洪瑪奈、泰國代理總理普坦通電話，稱只有結束邊境衝突，美國才會考慮與兩國達成貿易協議。特朗普還稱，柬泰兩國領導人同意「立即會面並迅速達成停火協議」。

這一連串的「勝利」，讓特朗普甚是得意，最近在社交平台上發文稱自己「在短短六個月內，已經結束了多場戰爭」，併為自己是「和平總統」而感到自豪。最近三個月內，五個國家的政府首腦分別寫信給「諾貝爾獎委員會」，提名特朗普為2026年「諾貝爾和平獎」候選人——今年6月21日，巴基斯坦政府宣佈，提名特朗普角逐2026年度諾貝爾和平獎；7月7日，以色列總理內塔尼亞胡在訪問白宮與特朗普會談時宣佈，他已經致信諾貝爾獎委員會，提名特朗普為諾貝爾和平獎候選人；8月1日，柬埔寨副首相孫占託表示，柬埔寨將提名美國總統特朗普角逐諾貝爾和平獎；8月9日，阿塞拜疆總統阿利耶夫提議，他和亞美尼亞總理帕什尼揚共同提名美國總統特朗普角逐2026年諾貝爾和平獎。

2025年7月7日，美國華盛頓，在白宮舉行的晚宴上，以色列總理本雅明內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右一）向美國總統特朗普（Donald Trmp，左一）遞交提名信，提名他角逐2025年諾貝爾和平獎。（Reuters）

特朗普當然沉浸在這樣的誇耀當中。但也不禁要問一句，特朗普對「調停」的執着，是單純地「熱愛和平」？全世界都知道不是！這只是特朗普「追名逐利」的驅動結果。美國還是那個美國，熱衷於在全球事務中扮演「秩序維護者」角色，廣泛插手干預全球事務，編織起「世界警察」的霸權敘事。重返白宮後，特朗普高舉「美國優先」旗幟，這是不爭的事實

更不忽略的是，調停衝突，對特朗普來說也是「無本生意」、大舉獲利的好機會。通過調停亞美尼亞和阿塞拜疆，美國獲得了戰略運輸通道「贊格祖爾走廊」的獨家開發權和99年經營權，並將該走廊命名為「特朗普國際和平與繁榮之路」。在剛果（金）和盧旺達達成和平協議前幾個小時，特朗普便高調宣佈美國已獲得「剛果大部分礦產權」。↓睇片↓

協議中也直接寫明，兩國向美國投資開放其擁有的礦產資源。雖然尚未成功實現俄烏停火，但特朗普已經成功讓烏克蘭簽下了礦產協議。根據協議，烏克蘭將礦產開採權和港口等基礎設施使用權交給美國，以換取美國的安全保障。這些是怎麼得來的？是特朗普的愛好和平？還是美國的霸權？

通過調停衝突，特朗普當然可以為自己打造強有力的「和平製造者」形象，但實際上，跟不上美國還是基於強大霸權，特朗普再將生意場上的談判手段，把交易思維帶入外交場合，善於通過政治施壓、關稅脅迫、利益誘導等手段推動衝突相關方在短時間內妥協停火。

但這種「速戰速決」的套路沒有從根本上化解核心矛盾，美國單邊主導的調停模式也導致停火缺少有力的約束和監督。以「美國優先」為核心、以短期成果為導向的「特式調停」，或許能維持一段時間的平靜，卻不一定經得起時間的考驗。