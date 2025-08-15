加州州長推「選舉舞弊應對法案」　冀抵銷德州重劃選區搶議席

英國媒體報道，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）8月14日（週四）舉行一場大型集會，並推出一項名為「選舉舞弊應對法案」（Election Rigging Response Act），呼籲選民11月4日投票支持重劃加州的選區，以抵銷特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）試圖通過重劃德州選區，獲取5個額外的眾議院席位，以保持共和黨在眾議院擁有多數議席的地位。



路透社引述紐瑟姆報道，他的提案計劃於11月4日舉行特別投票，期望能夠讓民主黨在加州獲得額外5個國會議席。德州州長阿博特（Greg Abbott）近日醞釀透過重劃選區，讓共和黨在明年的中期選區獲得5個額外議席。紐瑟姆的計劃期望能夠抵銷任何共和黨從這個計劃獲得的議席數。

2025年7月11日，美國德州（Texas）克爾維爾，總統特朗普（Donald Trump，中）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，左）和德州州長阿博特（Greg Abbott）在當地一個青年中心與參與水災的救援人員和當地官員舉行會議。（Reuters）

紐瑟姆強調：「唐納德·特朗普，你惹怒了熊，我們會反擊的。我們將以牙還牙。」紐瑟姆指的是加州州旗上的灰熊。

2026年11月，美國將舉行中期選舉，民主黨希望屆時能重新奪回對眾議院的控制權。

加州州長紐瑟姆上傳影片，鼓勵選民支持他提出的「選舉舞弊應對法案」：

14日，民主黨民選官員和工會高層聚集在洛杉磯市中心民主中心（Democracy Center）的禮堂內，與此同時，至少有二十幾名配備防暴頭盔和面具的武裝聯邦邊境特工在大樓外的街頭徘徊。

紐瑟姆在演講期間提醒大家注意移民和海關執法局（ICE）的特工，暗示他們的出現是特朗普的恐嚇手段。

2025年8月14日，美國加州洛杉磯，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）與當地國會代表、州政府官員和支持者一起宣布推出「選舉舞弊應對法案」（Election Rigging Reponse Act），呼籲選民11月投票通過一項重新劃分選區的提議，以回應共和黨在德州採取類似的舉措獲取更多國會議席。（Reuters）

紐瑟姆表示：「他是一位失敗的總統。當我們進行這樣的對話時，還有誰會派ICE來？只有一個軟弱的人才會這樣做。」特工在抵達會場外圍後30分鐘就離開。

據當地新聞報道，至少有一名男子被捕，紐瑟姆其後在社交平台上重申民主黨「不會被嚇倒」。