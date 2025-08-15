加拿大航空員工擬罷工　數百航班將取消　官員籲航企與工會達協議

路透社報道，代表加拿大航空公司（Air Canada）員工的「加拿大公共僱員工會」（CUPE）8月13日宣布將於16日罷工後，加航表示將取消500次航班，預計約13萬乘客將受影響。加拿大就業與家庭部長哈伊杜（Patty Hajdu）應加航要求，同意若雙方無法達成協議，將提交仲裁，她還敦促加航與工會達成協議。



由於CUPE要求加航提高薪水和補償無償勞動的合約談判陷入僵局，工會代表的1萬名空乘人員將於當地時間周六舉行罷工。加拿大航空表示，將會取消500個航班。

夏季旅遊旺期之際，罷工預計對該國旅遊業造成衝擊。英國廣播公司（BBC）引述加拿大官員表示，罷工可能每天影響13萬名乘客。

2021年4月28日，加拿大安大略省，一架加拿大航空（Air Canada）客機停泊在多倫多皮爾森機場（Pearson Airport）的跑道上。（Reuters）

加航已停止和工會談判，並向哈伊杜發起仲裁申請。該部長在社交平台X（舊稱Twitter）上回應：「加拿大航空請求我根據《加拿大勞動法》第107條，提交具有約束力的仲裁。」

她稱已應CUPE要求，同意工會在當地時間周五中午12時（香港時間周六凌晨12時）做出回應。還寫道：「我強烈敦促雙方達成共識，不要浪費寶貴的時間。加拿大人就靠你們了。」

2025年8月11日，加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）外，由加拿大公共僱員工會 (CUPE) 代表的加拿大航空乘人員在四個機場之一舉行抗議活動，強調他們在與加航進行合約談判時的薪資要求。（Reuters）

加拿大航空及其旗下加拿大胭脂航空（Air Canada Rouge）通常每天載客量約13萬名，是除美國民航以外飛往美國航班數量最多的航空公司。

周四，加航與CUPE就一項協議發生衝突，該協議旨在避免周六罷工開始後導致數千名乘客滯留在國外、希望延後已離開總部基地的機組人員的罷工，直到他們周六帶乘客返回加拿大。

加航隨後表示，工會拒絕協議後，將有另外2.5萬名乘客滯留國外。