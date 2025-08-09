七國集團批港府通緝令　中國駐加拿大使館：言論粗暴干涉香港事務

8月8日，七國集團快速反應機制成員（包括七國集團成員國、歐盟）及其關聯成員國澳洲、荷蘭、新西蘭和瑞典聯合發表聲明，譴責香港警方於7月25日發布的逮捕令，並將這種行為稱為「跨國鎮壓」。對此，中國駐加拿大領事館同日發聲明回應指，七國集團聲明的言論粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



聲明提到，七國集團成員國及有關西方國家和組織公然詆毀香港警方依法通緝反中亂港分子的執法行動，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。香港警方依法通緝反中亂港分子，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例，不容任何指摘。所謂「跨國鎮壓」言論純屬無稽之談。

2017年12月5日，中國北京，圖為釣魚台國賓館內，擺放中國與加拿大國旗。（Getty）

中方敦促有關國家和組織切實尊重中國主權和香港特區法治，立即停止干預香港事務和中國內政。