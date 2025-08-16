美俄首腦峰會結束　英媒盤點記者會重點　美媒：特朗普罕有少發言

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加州舉行近三小時峰會，討論烏克蘭問題。會後特朗普稱會面取得重要進展，惟重要事項仍未達共識；普京則希望今天達成的協議能夠成為俄美關係復原的起點，又提及俄美投資夥伴關係有很大潛力。



雙方在會後舉行聯合記者會，英國天空新聞（Sky News）盤點記者會上的多個重點：

— 特朗普稱在會面上與普京就多個問題與普京取得共識，但「可能最重要」的事項仍待解決，但他沒提及細節；

—外界一直希望特朗普可以在峰會上遊說普京同意停火，惟雙方在記者會上都沒提及停火一詞；

—普京強調俄羅斯一直視烏克蘭為「兄弟國家」，兩國同根，目前的情況對雙方而言都是悲劇，並帶來傷痕；

—普京批評歐洲領袖，稱不希望他們破壞萌芽的和平進程；

—特朗普稱「很快再會面」後，普京表示希望下次在莫斯科舉行峰會。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，兩人在握手時互相看着對方。（Reuters）

《衛報》提到，在長約12分鐘的美俄元首記者會中，特朗普發言時間不足3分30秒；普京則發言約8分30秒。霍士新聞指，特朗普通常在記者會上都會侃侃而談，但今次卻很少說話，形容情況罕見，而且他在美國土地上先讓普京出場及發言，因此猜測會談情況不太理想。