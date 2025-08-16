美俄元首會今登場　阿拉斯加有民眾示威挺烏克蘭｜多圖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日上午11時（香港時間16日凌晨3時）左右在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會面，外界均關注這次會議能否促成俄烏停戰。外媒報道，當地有民眾同日清晨時分起陸續聚集示威，以聲援烏克蘭。



英國廣播公司（BBC）和美媒《政治報》15日報道，支持烏克蘭的示威者高喊支持烏方的口號，又揮舞着烏克蘭國旗。

有示威者對邀請普京到阿拉斯加州的決定感到憤怒，由於阿拉斯加州曾是俄羅斯領土，後來於1867年出售給美國，所以有示威者就舉着寫有「烏克蘭和阿拉斯加，再也不會被俄羅斯（佔領）」的橫額以表達不滿。

2025年8月15日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京就俄烏戰爭問在在阿拉斯加安克雷奇進行會晤前，當地有民眾聚集舉行示威活動，揮舞旗幟並舉著標語聲援烏克蘭。（Getty）

另外，由於國際刑事法院此前指控普京犯下戰爭罪，有參加示威的移美烏克蘭人就稱：「普京本應（被關在）在監獄中，但他卻就這樣自由來到了阿拉斯加」。

不過，也有當地民眾對於美俄元首會持正面態度，有阿拉斯加居民接受BBC採訪時稱，他認為舉辦美俄元首峰會是個好主意，讓俄烏戰爭徹底落幕，不過他本希望希望烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也能出席峰會。

在會晤開始前，特朗普已表示自己的目標是促使俄烏雙方啟動談判；而俄羅斯克里姆林宮也透露，如果這輪美俄元首會進展良好，未來有可能舉行美俄烏三方會面。