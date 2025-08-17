歐盟據報圖阻美國對數碼保護法出手　歐美貿易聯合聲明卡關

歐盟與美國在上月就關稅達成貿易協議，雙方原定在數日之中會發表正式聯合聲明，不過時至今日仍未見表態。英媒8月17日報道指，歐盟與美國在包括《數碼保護法》（DSA）在內的「非關稅壁壘」相關措辭上有分歧，是導致雙方聯合聲明遲遲未見報的原因之一。



報道指出，美國希望歐盟在《數碼保護法》做出可能的讓步空間，稱該法案扼殺言論自由，並為美國科技公司帶來成本，而歐盟執委會則強調，鬆綁《數碼保護法》是歐盟的一條「紅線」。

歐盟執委會原本預計美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會在8月15日前簽署行政命令，將目前歐盟出口美國的汽車關稅，依照雙方貿易協議由27.5%降至15%，不過報道引述美國官員指，減稅決定將推遲到聯合聲明後確定才實行。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

報道指，歐盟的《數碼保護法》旨在迫使科技巨頭加強打擊仇恨言論和兒童性虐待等非法內容的力度，使網上環境更加安全、公平。