Kseniya Alexandrova｜俄羅斯小姐新婚4個月遇車禍離世 終年30歲
撰文：聯合早報
出版：更新：
俄羅斯選美佳麗兼模特兒Kseniya Alexandrova因車禍傷重離世，終年30歲。她五個星期前在俄羅斯特維爾州（Tver Oblast）搭乘一輛保時捷，不料車輛突遭麋鹿撞上擋風玻璃，造成嚴重事故。她當時被緊急送院，與死神搏鬥多日但最終回魂乏術，8月12日去世。
Alexandrova在2013年19歲時當模特兒，2017年曾代表莫斯科參加「俄羅斯小姐」選美並獲亞軍，同年踏上「環球小姐」（Miss Universe）舞台。她不僅是廣受喜愛的模特兒，近年還投身心理學領域，2022年自莫斯科國立師範大學取得心理學學位，並從事心理劇治療師的工作。
據報道，她2025年4月剛結婚，不料新婚約四個月就傳來噩耗。「環球小姐」官方Instagram賬號悼念她：「她的優雅、美麗與精神，在環球小姐家庭留下不可磨滅的印記，願她的記憶持續啟發人們心中的善良、堅強與愛。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
