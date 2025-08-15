歐洲崩塌　俄羅斯衰落　印度無資格上桌：沒有G2的G2世界

當地時間8月15日，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京在阿拉斯加舉行會晤。這是俄烏戰爭爆發三年多來美俄元首首次會面，討論的是如何結束俄烏戰爭。但這場事關歐洲命運與戰後格局的會面，歐洲國家卻被關在門外。

三年多來，歐洲一直是這場戰爭的重要參與者。歐洲各國加起來為烏克蘭提供了比美國更多的軍事援助，和美國一起對俄羅斯進行制裁，承受了戰爭帶來的難民潮衝擊和經濟負擔。但在特朗普決意結束戰爭時，歐洲卻被一腳踢開，特朗普只願與普京討論停戰事宜。

這是數百年來第一次，在關於歐洲的事務討論中，歐洲國家被關在門外。此前，自大航海開啟殖民地時代，直至二戰前，都是歐洲幾個列強關起門開會，決定其它國家或民族的命運。二戰後形成雅爾塔體系的幾場關鍵會晤，英國還尚能作為重要參與者與美蘇等同桌談判。

但是這次，歐洲人第一次嚐到了被關在門外由他國決定自身命運的滋味。特朗普上任後甩開歐洲，與俄羅斯通過雙邊會晤決定歐洲戰爭事務和地緣格局的行為，對數百年來一直活躍在國際舞台主導或參與主導國際事務的歐洲來說，是一個巨大的羞辱，更是一個醒目的里程碑。

它反映出歐洲已無法主導自己的命運，甚至連上桌的資格都沒有。在軍事與政治地理層面，歐洲已經徹底崩塌。

經濟的歐洲仍然是世界重要一極。根據2024年數據，歐盟的GDP總量為19.41萬億美元，位居世界第二。僅次於美國，略高於中國的18.94萬億美元。

歐洲仍然是發達經濟體最集中的大陸，穩居世界科技與經濟前沿。仰賴於工業化時代的長期積累，在半導體、汽車製造、軟件工程等領域，歐洲與美國、中國、日本同為最具競爭力的幾大經濟實體之一。歐洲的消費也依然強勁。

但歷史地看，歐盟經濟全球佔比在1992年達到峰值的28.8%後，整體趨勢就一路走低，至2024年歐盟GDP佔全球的比例為17.3%。與此同時，中國佔世界經濟的比例則從2000年前的4%左右，迅速躥升到2024年的16.9%。作為近二十多年增長最快的經濟體，中國在與歐美的競爭中展現出越來越強勁的競爭能力。

美國在經歷一個較長時間的波動之後，在科技與金融產業推動下，近十幾年也在緩慢攀升，至2024年佔比為26.3%。中美歐經濟基本形成三足鼎立勢頭，在虛擬與實體經濟各有優勢領域，佔到全球經濟總量的50.4%。與日本、印度等進一步拉開差距。

經濟的俄羅斯已經不值一提。2024年，俄羅斯GDP只有2.14萬億美元，和中國廣東省的經濟體量大致相當。科技則更為差勁，俄羅斯科技與工業企業已經從世界主要科技與工業巨頭的名單中消失。

軍事的俄羅斯也只剩下龐大但能力尚無法檢驗的核武庫支撐，常規軍事力量與軍事科技水平與世界先進水平出現明顯代差。經由俄烏戰爭檢驗，俄羅斯的軍事能力與軍工體系、軍事科技水平等均已明顯落後。

在政治與地緣層面，在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯的勢力範圍也在迅速崩塌，敘利亞、伊朗、阿塞拜疆與亞美尼亞等俄羅斯的傳統勢力範圍先後丟失，中亞作為俄羅斯的傳統後院，受戰爭刺激產生的心生恐懼，在加緊去俄羅斯化。俄羅斯已經衰落成為一個地區國家。

印度可能會成為未來經濟世界的一個重要經濟體。因其人口與市場優勢，印度近些年經濟發展迅速，2024年經濟規模達到3.85萬億美元。美西方等國也想通過拉攏印度牽制中國，加大在印度的投資。但目前為止，印度經濟僅佔世界經濟的比例的3.6%，尚不足以構成一極。

在其它軟硬實力，印度的影響力邊界也尚局限在南亞次大陸範圍內。軍事領域，印度和巴基斯坦在今年的衝突，暴露出印度的軍事力量不僅無法和大國對抗，即便是面臨巴基斯坦這樣的國家也有明顯不足。在當今這個大國對抗的舞台上，印度還沒有資格擠上桌。

真正能在經濟、科技、軍事以及文化與意識形態等領域和美國分庭抗禮的，當今世界只有中國。儘管和美國相比，在一些關鍵領域，中國仍然處於相對劣勢。但在另一些關鍵領域，特別是製造業等領域，中國表現出了不遜於美國的競爭力。

G2是個基於霸權的政治概念，帶有以實力劃分當今各國為三六九等的色彩，不符合中國的外交理念和對自身屬於全球南方國家和發展中國家的定位。中國不接受G2這個概念，不與美國共建G2俱樂部，主張建立多極世界，維護以聯合國為核心的世界秩序。

但實質上在很多領域，當今世界已經呈現出G2格局，只有中美才是在各領域有實力互相平視的兩個世界性頂流大國，即便中國領導人也認為「中美關係是世界上最最重要的雙邊關係」。現在及未來很長一段時間內，世界都將處於沒有G2俱樂部的G2狀態。