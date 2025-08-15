烏媒：特朗普暫時放寬對俄羅斯制裁　確保阿拉斯加峰會順利舉行

據《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報道，美國財政部8月13日（週三）宣布，將暫時中止部份針對俄羅斯交易實施的制裁，以確保華盛頓與莫斯科在阿拉斯加州順利舉行峰會。



據報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於當地時間15日（香港時間16日凌晨3時30分）在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。在這次雙邊峰會之後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦可能加入進行更多多邊會談。

2025年8月15日，根據美國外國資產管制辦公室（U.S. Foreign Assets Control Office，FCO）頒發的許可證，如果某些針對俄羅斯的制裁所禁止的交易是美俄峰會需要的，美國政府將授權批准這些交易。該授權從13日開始，到20日到期。（美國財政部網站）

該授權從13日開始，到20日到期。

報道指，該許可證適用於根據《俄羅斯有害外國活動制裁條例》（Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations，RuHSR）和《烏克蘭/俄羅斯相關制裁條例》（Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations，URSR）制裁的交易。它不授權解封任何被這些條例封鎖或凍結的資產。

特朗普將在位於阿拉斯加州安克雷奇的埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）與普京舉行會面，兩國領導人將討論結束俄烏戰爭的途徑。白宮稱這次會晤是一次「聆聽練習」（listening session），可能不會立即取得成果，同時也稱讚這次峰會是和平進程的重大突破。