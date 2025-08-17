美國男擔心食鹽危害健康　遵ChatGPT建議　轉食溴化鈉慘中毒

醫學期刊《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）8月5日刊出一宗有關人工智能（AI）影響人類食物中毒個案，指美國一名60歲男子在自行查閱食鹽（氯化鈉，sodium chloride）對健康的負面影響後，向AI聊天機器人ChatGPT徵求建議，進而轉食溴化鈉（sodium bromide）長達三個月，但因罹患溴中毒入院，所幸經過有效治療，他最終康復出院。



英國《衛報》引述期刊指，事主無任何精神病史，來到急診室就醫時聲稱鄰居可能通過落藥毒害自己，強調自己遵循多項飲食限制，例如在家中自製蒸餾水，儘管在醫院時十分口渴，但卻對醫院提供的食水充滿戒心。

文獻指出，病人在入院後的24小時內病情加重，還試圖逃跑，最終需要送到精神病院治療。他在病情緩解後向醫生透露，曾參考ChatGPT3.5或4.0查詢如何從飲食中去除氯化物，最終決定轉用溴化鈉替代。

院方指出有向ChatGPT查詢，就得出「氯化物可以替換成溴化物，但也可能用於其他用途，例如清潔」的建議，但未附上明確的健康風險警告。不過由於AI工具在作出回答時會根據上下文進行不同回答，所以院方也無從得知他收到何種建議，但強調AI或產生科學上的錯誤，以及缺乏批判性討論結果能力，最終助長錯誤訊息傳播，例如醫學專家不太可能在病人尋求氯化鈉替代品時，給出轉用溴化鈉的答案。

圖為《內科醫學年鑑》8月出版期刊，其中撰寫了一宗有關病人採用人工智能建議服用溴化鈉最終中毒入院的個案。（截圖自《內科醫學年鑑》）

這宗個案刊登在8月出版的期刊《內科醫學年鑑》第4卷第8期的文獻中，由華盛頓大學3名醫師共同撰寫。