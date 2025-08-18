塞爾維亞反政府示威加劇　執政黨辦公室遭縱火破壞

塞爾維亞反政府示威持續，位於瓦列沃（Valjevo）的執政黨辦公室8月16日遭示威者縱火破壞。反政府抗議者和警方亦爆發新衝突，導致至少1名警員受傷，18人被扣留。示威者向警方投擲石塊、樽、照明彈等，抗議對方的暴力執法，警方則施放催淚彈以驅散示威人群。



美國廣播公司（ABC News）報道，一群年輕人在抗議當晚蒙着頭巾，高喊反對總統武契奇（Aleksandar Vucic）的口號，向其位於瓦列沃的塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party，SNS）辦公室投擲照明彈，並在市中心與防暴警察發生衝突。

2025年8月16日，塞爾維亞瓦列沃（Valjevo），執政黨辦公室遭示威者縱火破壞。（Reuters）

塞爾維亞北部城市諾維薩德（Novi Sad）和首都貝爾格萊德也爆發類似衝突，警方向抗議者發射催淚瓦斯，並與縱火焚燒垃圾桶的抗議者發生衝突。

自去年11月火車站頂棚倒塌造成16人死亡以來，塞爾維亞一直被抗議活動所籠罩。許多人將災難歸咎於武契奇政府的腐敗，導致基礎設施建設工程偷工減料。

2025年8月16日，塞爾維亞首都貝爾格萊德，警察與反政府示威者爆發衝突。（Reuters）

這場由學生主導的抗議活動數月來基本保持平和，但本週局勢突然升級，演變成暴力衝突。武契奇在INS上回應周六（16日）的局勢時稱：「暴力是徹底軟弱的表現」，並承諾將「懲罰暴徒」。