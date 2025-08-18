美國3P情夫亡　夫妻「捨不得」伴屍一年半　遺體變愛犬點心

美國科羅拉多州發生一宗駭人命案，一對夫婦涉嫌與已身亡的「三人行」情夫屍體同住一年半，期間任由屍體腐爛遭寵物狗啃食，還盜用死者的社會保障帳戶長達數月，花費超1.7萬美元。他們分別被控四宗罪，將分別在8月27日與9月2日出庭。



綜合美媒報道，警方在7月3日調查這對夫婦的住處後才揭露這宗命案，而根據最新獲悉的法庭文件，被告二人分別是55歲的丈夫James Agnew和57歲的妻子Suzanne Agnew。

2025年7月3日，美國科羅拉多州，圖為警方拘捕的疑犯拼圖，左圖為Suzanne Agnew ，右圖為疑犯丈夫Jame Agnew。（X@TrueCrimeUpdat）

死者則是他們的長期三人行伴侶、不幸在2023年12月身亡的64歲情夫James O'Neil，警方指他的遺體被藏在氣墊床下方，遺體腐爛遭動物啃食，現場屍臭瀰漫。

報道指，被控妻子聲稱情夫因自身健康問題意外身亡，而未報警處理是因為「捨不得他（not ready to『give (him) up』）」，承認是自己飼養的寵物狗啃食遺體，才用氣墊床掩蓋。

警方表示，是在6月接到死者親屬報案後才着手調查案件，因死者有一筆遺產需要繼承，但卻失聯。警方初次上門尋人但遭丈夫假扮死者拒絕，聲稱與死者親屬斷絕聯繫，最終死者親屬查看警方片段後才揭露假扮一事。

2025年7月3日，美國科羅拉多州，圖為Lakewood警方發布的死者生前相片。（X@TrueCrimeUpdat）

這對夫婦目前被控包括盜竊罪、篡改屍體罪、偽造身份罪和詐騙政府福利罪，倘罪名成立，最高可面臨12年監禁。警方目前仍在調查情夫死亡原因，目前尚未對涉案夫婦作出任何相關情夫死亡的指控。