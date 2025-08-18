俄烏戰爭｜普京覬覦頓巴斯豐富資源　烏克蘭民眾：割地等於背叛

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加舉行峰會後，外媒報道普京會上提出烏克蘭從東部頓巴斯地區頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，以換取停戰。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與特朗普討論領土問題。

《紐約時報》16日引述兩位匿名的歐洲高級官員報道，特朗普在與普京見面後，向歐洲領袖表示，他支持烏克蘭以放棄一些領土換取停戰的計劃。若果烏克蘭最終交出俄羅斯想要的頓巴斯地區，這將意味着甚麼？



割讓頓巴斯將是一場「悲劇」

英國廣播公司（BBC）報道，頓巴斯地區礦產資源豐富，工業發達。烏克蘭歷史學家Yaroslav Hrytsak表示，將該地區拱手讓給俄羅斯，將是一場「悲劇」。

圖為2021年4月9日，烏克蘭總統澤連斯基到訪頓巴斯地區。（Reuters）

Yaroslav Hrytsak「這是烏克蘭的領土，該地區的人民，尤其是礦工，在強化烏克蘭民族認同方面發揮了巨大作用。」

他亦稱，這片地區曾孕育出知名的政治家、詩人和持不同政見者。「現在，如果頓巴斯地區被俄羅斯奪走，那麼這些人將變成難民，無法返回家園。」

自2014年俄羅斯發動侵略以來，至少有150萬烏克蘭人逃離頓巴斯地區。據估計，目前有超過300萬人居住在俄羅斯佔領區，另有30萬人生活在烏克蘭仍控制的地區。

圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物損毀。（Reuters）

一種被拋棄、遭背叛的感覺

在靠近前線的地區，生活早已成為一場充滿危險的掙扎。55歲的軍隊牧師Andriy Borylo，在受戰火重創的斯洛維揚斯克市（Sloviansk）接受電話訪問時表示，「這裏的情況非常艱難。」

他說，「人們有一種聽天由命、被拋棄的感覺。我不知道我們還能撐多久。總得有人來保護我們，但會是誰呢？」

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

Andriy Borylo表示，他一直在關注來自美俄峰會的新聞，並說：「我會將（現在）這一切歸咎於特朗普，而不是澤連斯基。但他們正在奪走我擁有的一切，這是背叛。」

領土還是生命？

據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）民調顯示，約75%的烏克蘭人反對以任何正式將土地割讓給俄羅斯的做法，但烏克蘭也同時深陷戰爭的泥潭。自2022年俄烏衝突以來，已有數十萬名士兵和平民傷亡。人們渴望結束苦難，尤其是在頓巴斯地區。

圖為2025年4月20日，烏克蘭士兵在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）前線地區慶祝復活節。（Reuters ）

來自頓涅茨克地區克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）的56歲緊急救援人員Yevhen Tkachov表示，「我不願意為幾千平方公里的土地，付出成千上萬條生命的代價。生命比領土更重要。」