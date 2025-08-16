英媒：普京願以凍結南部戰線　換烏克蘭從東部頓巴斯地區撤軍

英媒8月16日引述消息人士稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在15日的美俄元首會向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就俄烏停火提出要求，如果烏克蘭從東部頓巴斯地區的頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，俄方願凍結赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。



消息人士表示，美俄元首峰會結束後，特朗普在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲各國領導人通話時傳達了上述訊息。

2025年8月16日，在俄羅斯控制的頓內茨克（Donetsk），工人們正在清理一棟遭到砲擊的公寓大樓廢墟。（Reuters）

報道指，俄軍目前控制頓內茨克約70%的地區，但其最西端的領土仍在烏克蘭控制之下；而盧甘斯克除了其最西端的一小部份地區外，其餘全部由俄軍控制。

有熟悉澤連斯基想法人士向英媒透露，他不會同意撤出頓內茨克，但願意於18日與特朗普會晤或潛在的美俄烏三方會議中討論領土問題。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，後者在記者會中首先發言。（Reuters）

不過，澤連斯基在美俄元首會開始前，曾多次公次重申他將拒絕烏軍撤出頓巴斯地區的任何提議。