以色列示威升級　至少50萬人上街　促結束加沙戰爭帶回人質

以色列8月17日爆發大型示威，有示威者要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡快與哈馬斯（Hamas）達成協議，結束加沙戰爭，讓剩餘在加沙的以色列人質獲釋。示威在當晚持續升級，主辦方「人質和失蹤者家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）預料特拉維夫（Tel Aviv）至少50萬人走上街頭，稱全國範圍內爆發數十場示威，預料總計100萬人參加各種集會。



《以色列時報》報道，人質和失蹤者家庭論壇當晚在特拉維夫舉行一場大型集會，有示威者手持人質相片製成的展板呼籲政府帶回人質。

主辦方預料約15萬示威者聚集在以色列國防部附近的一個被稱為「人質廣場（ Hostage Square ）」的公共地方進行示威，另有7萬示威者由附近火車站一路遊行至集會現場。

2025年8月17日，以色列特拉維夫，圖為示威者組成的人流在街道中穿行，阻塞各處街道。（Reuters）

而在以色列各地，有示威者在當日堵塞道路、焚燒雜物，甚至有與警方發生衝突，警方當日稍早指拘留38人。

2025年8月17日，以色列特拉維夫，圖為示威者在街頭點燃廢棄物集會。（Reuters）

內塔尼亞胡則批評示威，稱示威者的行為「不僅聲張哈馬斯的立場、拖延人質獲釋，而這或導致10月7日的恐怖事件再次發生」。

根據加沙衛生部的統計數據，以色列軍事行動已造成至少6.1萬名巴人死亡，其中大部部份是平民。